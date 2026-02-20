김숙, '흉가' 된 제주도 집 갈아엎는다 "10년 넘게 방치" ('예측불가')

[스포츠조선 이우주 기자] 김숙이 10년 넘게 묵은 제주도 세컨 하우스를 갈아엎는다.

오는 3월 13일(금) 밤 10시 20분 첫 방송될 tvN '예측불가[家]'(연출 김관태)는 오래전 제주도 세컨 하우스의 로망을 안고 집을 샀던 김숙이 송은이와 그 집을 다시 고쳐쓰기 위해 벌이는 묵은 집 갱생 프로젝트 리얼리티.

특히 김숙의 제주도 세컨 하우스 깜짝 공개와 연예계 대표 절친인 김숙, 송은이의 찐텐 가득할 티키타카가 흥미를 돋운다. '집'을 사이에 두고 벌어지는 이들의 현실감 넘치는 사건, 사고부터 이를 돕기 위한 게스트들의 활약까지 모두 리얼하게 담아낼 예정이다.


이에 함께 공개된 티저 영상도 시선을 사로잡는다. 영상에는 늘 제주도에 세컨 하우스의 꿈을 갖고 있었다는 희망찬 김숙의 인터뷰와 함께 오랜 시간 방치된 집이 등장해 관심을 집중시킨다.

사람의 손길이 닿지 않았던 만큼 이 집을 되살리기 위해 각고의 노력을 펼치는 치열한 공사 현장이 공개된 상황. 그런 가운데 환하게 웃으며 "이제라도 고쳐 쓰면 되죠"라며 힘차게 주먹을 불끈 쥐는 김숙의 모습까지 더해져 더욱 기대감을 고조시키고 있다.

김숙과 송은이의 리얼함 200% 로망 실현 도전기가 펼쳐질 tvN '예측불가[家]'는
오는 3월 13일(금) 밤 10시 20분 첫 방송된다.

