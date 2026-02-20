박재범, '제작 아이돌'에 손가락 욕설 시켰다 사과 "부모님께 죄송스러워…

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 박재범이 제작한 아이돌 롱샷에 손가락 욕설을 시킨 것에 대해 뒤늦게 사과했다.
19일 박재범의 유튜브 채널에서는 'SNL에서 엉덩이 깠을 때부터 존경했던 동엽이형과 한잔했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
신동엽은 박재범에게 결혼 생각에 대해 물었고 박재범은 "제가 벌려놓은 판이 있어서 그거에 대한 책임감이 있다. 지금은 제 역할, 제 위치에서 열심히 해야 할 때여서 결혼도 하면 가정이 생기고 책임을 져야 하지 않냐. 제가 지금 그럴만한 여유가 없다. 그래서 (준비한) 아이돌이 데뷔하는데 걔네가 잘되면 남들을 위해서 사는 인생 말고 제 인생을 좀 더 신경 쓸 예정"이라 밝혔다.
박재범은 지난해 9월 자신이 제작한 아이돌 그룹 롱샷과 함께 찍은 사진을 게재하며 "제일 잘 팔릴 자신은 없는데 제일 멋있게 케이팝 할 자신은 있다"고 밝혔다. 하지만 사진 속 박재범과 멤버들은 카메라를 향해 손가락 욕설을 날려 논란이 됐다.
박재범은 이를 언급하며 "최초 공개로 손가락 욕설 사진을 해서 욕 엄청 먹었다. 그래도 덕분에 유명해졌다"며 "물론 애들한테 미안하고 부모님한테 너무 죄송스럽지만 달라 보이려면 다르게 보여야 하지 않을까 싶었다"고 파격 사진을 찍은 이유를 밝혔다.
그러면서 박재범은 "지금은 이제 막 해도 되지 않냐"고 했지만 신동엽은 "그래도 손가락은 (좀 그렇다.) 조심스럽게 해라"라며 선을 그었다.