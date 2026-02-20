신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리"

기사입력 2026-02-20 12:48


신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 신동엽이 시상식 비하인드를 밝혔다.

19일 박재범의 유튜브 채널에서는 'SNL에서 엉덩이 깠을 때부터 존경했던 동엽이형과 한잔했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랜만에 만나 박재범과 이야기를 나누던 중 신동엽은 "큰 시상식 이렇게 할 때는 갑자기 테이블이 다 있는데 난리가 났다. 보니까 우리는 몰랐는데 옛날에 저 사람하고 저 사람이 만났던 거다. 기사도 안 났는데. 근데 같은 테이블이라 매니저가 와서 바꿔달라 한다"고 시상식 비하인드를 밝혔다.


신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리…
박재범은 "저는 그런 거 없다"고 당당하게 말했지만 신동엽은 "여자 연예인이면 누구든 괜찮냐"고 공격해 웃음을 안겼다. 박재범은 "위험한 형님이다"라고 놀랐고 신동엽은 "아니다. 엄마아빠랑 같이 사는 놈이"라고 밝혔다.

가족과 같이 사는 것에 대해 박재범은 "저는 너무 좋다. 어렸을 때는 다 따로 살았다. 어머니가 되게 힘드셨을 거다. 그래도 친동생이 10분 거리에 산다. 아빠도 있고 엄마도 있고 저도 있고 가족끼리 안정적으로 사는 거 자체가 어머니가 되게 지금 좋아하실 거다. 전 그것만으로 너무 좋다"고 밝혔다.

이에 신동엽은 "그런 모습이 좋다. 우리는 사이도 좋고 행복했다. 너무 친하다"며 "나는 어떻게 생각하냐면 동생이 만약에 재범이처럼 잘되면 나보다 더 잘했을 거라 생각해야 한다. 나는 그 생각을 정말 가지고 있고 그런 사람들"이라고 가족에 대한 애정을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '성매매 합법화해야' 소신 발언 파장…"돈 안주면 못하는 사람도 있어"

2.

현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁에 폭발

3.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

4.

'류시원♥' 이아영, 연예계 진출 제의에 입 열었다 "나는 교실이 체질"

5.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '성매매 합법화해야' 소신 발언 파장…"돈 안주면 못하는 사람도 있어"

2.

현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁에 폭발

3.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

4.

'류시원♥' 이아영, 연예계 진출 제의에 입 열었다 "나는 교실이 체질"

5.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

스포츠 많이본뉴스
1.

"이러려고 귀화했나" 태극마크 버린 中 린샤오쥔→헝가리 김민석, 노메달 '충격' 대망신…제2의 빅토르 안 '미지의 세계'

2.

"쟤가 왜 드래프트 안 뽑혔지?" 청백전서 벌써 150㎞ 쾅! → 청주고 출신 괴물 고졸 등장에 울산 스태프 술렁

3.

탱크보이→부라보콘…아이스크림에 야구가 더해진다고?

4.

"340억 안 아깝다" 첫 2부 강등 위기 토트넘, 벨기에 득점 선두 日 장신 공격수 영입 경쟁에 뛰어들었다

5.

김하성-이정후 키운 ML 1678승 명장, 애슬레틱스 도우러 간다...서부지구의 사나이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.