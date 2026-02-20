신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 신동엽이 시상식 비하인드를 밝혔다.
19일 박재범의 유튜브 채널에서는 'SNL에서 엉덩이 깠을 때부터 존경했던 동엽이형과 한잔했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
오랜만에 만나 박재범과 이야기를 나누던 중 신동엽은 "큰 시상식 이렇게 할 때는 갑자기 테이블이 다 있는데 난리가 났다. 보니까 우리는 몰랐는데 옛날에 저 사람하고 저 사람이 만났던 거다. 기사도 안 났는데. 근데 같은 테이블이라 매니저가 와서 바꿔달라 한다"고 시상식 비하인드를 밝혔다.
박재범은 "저는 그런 거 없다"고 당당하게 말했지만 신동엽은 "여자 연예인이면 누구든 괜찮냐"고 공격해 웃음을 안겼다. 박재범은 "위험한 형님이다"라고 놀랐고 신동엽은 "아니다. 엄마아빠랑 같이 사는 놈이"라고 밝혔다.
가족과 같이 사는 것에 대해 박재범은 "저는 너무 좋다. 어렸을 때는 다 따로 살았다. 어머니가 되게 힘드셨을 거다. 그래도 친동생이 10분 거리에 산다. 아빠도 있고 엄마도 있고 저도 있고 가족끼리 안정적으로 사는 거 자체가 어머니가 되게 지금 좋아하실 거다. 전 그것만으로 너무 좋다"고 밝혔다.
이에 신동엽은 "그런 모습이 좋다. 우리는 사이도 좋고 행복했다. 너무 친하다"며 "나는 어떻게 생각하냐면 동생이 만약에 재범이처럼 잘되면 나보다 더 잘했을 거라 생각해야 한다. 나는 그 생각을 정말 가지고 있고 그런 사람들"이라고 가족에 대한 애정을 드러냈다.
