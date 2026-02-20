김동완, '성매매 합법화' 논란속 2차 입장 "현실 외면은 책임 회피...질병 착취 방지 우선"

기사입력 2026-02-20 13:29


김동완, '성매매 합법화' 논란속 2차 입장 "현실 외면은 책임 회피..…

김동완, '성매매 합법화' 논란속 2차 입장 "현실 외면은 책임 회피..…

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 김동완이 '성매매 합법화' 주장에 대해 다시 한 번 생각을 밝혔다.

20일 김동완은 '성매매 합법화' 주장에 대해 다시 한 번 입장을 밝혔다. 그는 "제가 우려하는 건 미성년자 유입, 질병 관리 부재, 그리고 불법 구조 속 착취입니다"라면서 "보호와 관리 없이 현실을 외면하는 태도는, 도덕을 말하면서도 책임을 회피하는 것일 수 있다고 봅니다"라고 이야기했다.

김동완은 앞서 '성매매 합법화'에 대한 생각을 쓴 글을 지우지 않았다. 그는 "유흥가를 없애려다 전국이 유흥가가 되고 있다. 교회 앞에 학교 앞에 파출소 앞에 있는 유흥가를 보며 의문을 가질 수 밖에 없다"면서 "인정하고 관리해야 한다. 일인 가정이 늘어나는 현실을 방치한 이상 덮어두면 그만이지라는 논리로 넘어가선 안된다"라고 주장해 파문이 일었다.

또한 자신의 주장에 대한 네티즌들을 글에 "수많은 유럽 국가들이 합법화를 선택한 데에는 나름의 사회적 이유가 있었겠죠"라고 이야기 하는가 하면, "합법화 해야 한다고 보는 이유는 돈을 주지 않고는 못하는 사람들도 있습니다. 질병관리 차원에서도 그렇고요"라는 의견을 내기도 했다.

김동완은 "논란 기사가 나와서 다시 열어둘게요. 곡 좀 쓰고 올게", "피자를 먹고 어깨를 피자!"는 등 자신의 입장에 당당함을 내비쳤다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '성매매 합법화해야' 소신 발언 파장…"돈 안주면 못하는 사람도 있어"

2.

현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁에 폭발

3.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

4.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

5.

'류시원♥' 이아영, 연예계 진출 제의에 입 열었다 "나는 교실이 체질"

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '성매매 합법화해야' 소신 발언 파장…"돈 안주면 못하는 사람도 있어"

2.

현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁에 폭발

3.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

4.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

5.

'류시원♥' 이아영, 연예계 진출 제의에 입 열었다 "나는 교실이 체질"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이러려고 귀화했나" 태극마크 버린 中 린샤오쥔→헝가리 김민석, 노메달 '충격' 대망신…제2의 빅토르 안 '미지의 세계'

2.

"쟤가 왜 드래프트 안 뽑혔지?" 청백전서 벌써 150㎞ 쾅! → 청주고 출신 괴물 고졸 등장에 울산 스태프 술렁

3.

탱크보이→부라보콘…아이스크림에 야구가 더해진다고?

4.

"340억 안 아깝다" 첫 2부 강등 위기 토트넘, 벨기에 득점 선두 日 장신 공격수 영입 경쟁에 뛰어들었다

5.

'대충격, 손흥민도 놀랐다' 토트넘 2부 강등시 이탈할 주전급 15명 공개..'거의 재창단 수준이다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.