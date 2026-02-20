'솔로지옥5' 이성훈, MB 손자설에 황당 "인터넷 미친 것 같아… 전혀 사실 아냐"
[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 연애 예능 솔로지옥5 출연자 이성훈이 자신이 이명박 전 대통령의 손자라는 루머를 직접 부인했다.
이성훈은 지난 17일 공개된 채널 '하하 팟캐스트'에 출연해 영어로 진행된 인터뷰 중 "이명박 전 대통령의 손자가 맞느냐"는 질문에 단호히 "아니다. 이미 공식적으로 말했다. 사실이 아니라고 밝혀진 내용이다"라고 답했다.
진행자가 "대체 어떻게 그런 소문이 퍼지게 된 거냐"라고 묻자 그는 "인터넷이 미친 것 같다"고 해당 루머가 퍼진 데 대한 황당한 심경을 전했다.
또 프로그램 내내 최미나수와 깊은 로맨스를 보여줬던 그는 최근 공개된 리유니언 영상을 통해 실제로 연인 관계로 발전하지 않았음이 확인된 상황. 그는 현재 연애 여부에 대해서는 "노코멘트"라며 말을 아꼈으나, 출연진들과는 여전히 '트라우마 본딩(공동의 경험으로 형성된 유대감)'을 통해 돈독한 관계를 유지하고 있다고 전했다.
앞서 이성훈은 지난 10일 종영한 '솔로지옥5' 출연 당시 외모와 목소리가 이명박 전 대통령의 손자와 닮았다는 이유로 루머에 휩싸인 바 있다. 이에 대해 프로그램 연출진은 최근 진행된 인터뷰에서 "외모와 목소리가 비슷해 궁금해 물어봤지만, 본인에게 직접 확인한 결과 전혀 사실이 아니라고 들었다. 먼 친척 관계도 아니다"라고 밝힌 바 있다.
