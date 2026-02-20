'32년 모쏠' 박서진 "이상형은 10년 연상 개그우먼 선배...성격 테토녀+외모 에겐녀"
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박서진이 10살 연상 코미디언 선배를 자신의 이상형으로 꼽았다.
20일 방송되는 MBN 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'에서는 '장구의 신' 박서진이 연애와 결혼에 대한 솔직한 속내를 털어놓는다.
이날 진행자 전현무는 박서진에게 "32년간 모쏠(모태솔로)이라면서?"라며 연애 토크의 포문을 열었다.
박서진은 "연애를 해본 적이 없다"며 "방송 외에서는 여성분 손을 잡아본 적도 없다"고 솔직하게 밝혔다.
의외라는 반응이 이어지자 그는 "제가 눈치가 없는 것 같다. 여성분이 신호를 보내는 것 같은데 제가 모르나 보다"라며 고민을 털어놓았다.
전현무가 "어떤 신호가 있었냐"고 묻자, 박서진은 "같이 밥 먹자는 제안을 받았는데 제가 몇 번 약속을 취소했다. 나가기 귀찮았다"고 솔직하게 답해 탄식을 자아냈다.
연애 의지에 대한 질문이 나왔고, 박서진은 "있다. 저는 재미있는 사람을 좋아한다. 저와 반대되는 성격이면서도 함께 있어도 어색하지 않은 사람이 좋다"며 "여자 코미디언을 좋아한다. 김신영 선배님이 이상형이었다. 지금도 비슷하다"이라고 밝혔다.
이어 그는 "성격은 테토녀, 외모는 에겐녀여야 한다"고 구체적이고 까다로운 취향을 공개하자 전현무는 "돌아버리겠네"라며 질색해 웃음을 더했다.
덧붙여 전현무는 "연애와 동시에 결혼으로 갈 수 있는 확률이 높다"고 전했다.
tokkig@sportschosun.com
