'모솔 커플' 19기 옥순♥상철, 드디어 결혼 "웨딩 준비로 마사지까지..힐링 중"

기사입력 2026-02-20 17:38


'모솔 커플' 19기 옥순♥상철, 드디어 결혼 "웨딩 준비로 마사지까지.…

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 19기 옥순과 상철이 마침내 결혼한다.

19일 옥순은 "작년 한 해 나에게 수고했다는 의미로 뭘 해줄까 하다가 미리 웨딩관리도 받아볼 겸 나에게 내돈내산 힐링을 선물해 주기로 결심"이라며 결혼을 앞두고 마사지를 받게 됐다고 전했다.

이어 "웨딩관리도 있다길래 곧 다가올 결혼을 위해 미리 받아보는 것도 나쁘지 않겠다 싶어서 명절 연휴에 방문해 보았다. 결혼 전까지 꾸준히 받아보자 #예신 #예신 준비 #웨딩 #웨딩케어"라며 예비 신부의 설렘을 전했다.


'모솔 커플' 19기 옥순♥상철, 드디어 결혼 "웨딩 준비로 마사지까지.…
앞서 지난해 10월 옥순의 SNS를 통해 청첩장 일부가 공개되며 결혼설이 불거졌고, 두 사람은 드디어 사랑의 결실을 맺게 됐다. 방송을 통해 맺은 인연이 현실 부부로 이어지며 많은 축하가 쏟아지고 있다.

한편 옥순과 상철은 SBS Plus·ENA 연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로' 19기 모솔특집을 통해 실제 연인으로 발전했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

2.

김동완, '성매매 합법화' 논란속 2차 입장 "현실 외면은 책임 회피...질병 착취 방지 우선"

3.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

4.

신동엽, '서울대 합격 딸' 키운 비결 "사춘기 땐 뽀뽀·대화 금지"

5.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

연예 많이본뉴스
1.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

2.

김동완, '성매매 합법화' 논란속 2차 입장 "현실 외면은 책임 회피...질병 착취 방지 우선"

3.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

4.

신동엽, '서울대 합격 딸' 키운 비결 "사춘기 땐 뽀뽀·대화 금지"

5.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 도박 스캔들, 합법이어도 중징계다. 그렇다면 뭐가 문제? KBO 규약 명확 → 30경기 정지? '징계 상한선' 없다

2.

'류지현호' 첫 실전 삼성에 1점 차 석패, '3G 연속 홈런' 안현민 수확…21일 한화전 류현진 뜬다 [오키나와 현장]

3.

[공식발표]'싸박 공백 없다' 수원FC, 브라질 1부리거 마테우스 바비 영입 "승격에 힘 보탤것"[오피셜]

4.

태극마크 달아도 '괴물의 힘'은 여전했다…안현민, 3G 연속 홈런포

5.

'GOOD BYE' 프리먼! '붙박이 DH' 오타니 때문에 떠난다…3000안타 대기록 장애물→최소 3시즌 필요

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.