'모솔 커플' 19기 옥순♥상철, 드디어 결혼 "웨딩 준비로 마사지까지..힐링 중"
[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 19기 옥순과 상철이 마침내 결혼한다.
19일 옥순은 "작년 한 해 나에게 수고했다는 의미로 뭘 해줄까 하다가 미리 웨딩관리도 받아볼 겸 나에게 내돈내산 힐링을 선물해 주기로 결심"이라며 결혼을 앞두고 마사지를 받게 됐다고 전했다.
이어 "웨딩관리도 있다길래 곧 다가올 결혼을 위해 미리 받아보는 것도 나쁘지 않겠다 싶어서 명절 연휴에 방문해 보았다. 결혼 전까지 꾸준히 받아보자 #예신 #예신 준비 #웨딩 #웨딩케어"라며 예비 신부의 설렘을 전했다.
앞서 지난해 10월 옥순의 SNS를 통해 청첩장 일부가 공개되며 결혼설이 불거졌고, 두 사람은 드디어 사랑의 결실을 맺게 됐다. 방송을 통해 맺은 인연이 현실 부부로 이어지며 많은 축하가 쏟아지고 있다.
한편 옥순과 상철은 SBS Plus·ENA 연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로' 19기 모솔특집을 통해 실제 연인으로 발전했다.
