오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

기사입력 2026-02-20 18:21


오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 오윤아가 아들 송민 군의 취업 소식을 전했다.

20일 'Oh!윤아' 채널에는 '배우 오윤아 하코네 여행 100배 즐기기 feat. 먹방'이라는 영상이 공개됐다.

지인들과 함께 일본 여행을 떠난 오윤아는 "작년에 일을 너무 열심히 하느라, 컨디션이 너무 많이 떨어져 있었다. 휴가도 거의 못 가서 (올해는) 민이와 발리 여행도 계획하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "3월 1일에 말씀드리겠지만 민이가 취업을 할 것 같아서, 2월 한 달에 여행을 몰아서 갈 수밖에 없는 상황이 됐다"라며 희소식을 전했다.


오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"
지난달 오윤아는 송민 군이 수년째 수영을 배우고 있는 재활센터를 찾아가 진로 상담을 받은 바 있다. 당시 관계자는 "발달장애인 친구들이 선수 생활을 할 수 있도록 돕는 시스템이 많이 생겼다"라고 알렸고 오윤아는 "되게 막막했는데 생각보다 좋은 시스템이 많이 생겼다"라며 안도감을 드러냈다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼, 슬하에 송민 군을 뒀지만 2015년 이혼했다. 발달장애가 있는 송민 군을 홀로 양육 중이며 개인 채널 'Oh!윤아'를 운영 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

2.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

3.

[단독] '사랑을 처방' 김형묵, 어제(19일) 교통사고…"다행히 부상無"

4.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

5.

[SC인터뷰] 영점 조정 끝냈다…김태호 PD ‘마니또 클럽’, 시청률 반등 신호탄 쏠까[종합]

연예 많이본뉴스
1.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

2.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

3.

[단독] '사랑을 처방' 김형묵, 어제(19일) 교통사고…"다행히 부상無"

4.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

5.

[SC인터뷰] 영점 조정 끝냈다…김태호 PD ‘마니또 클럽’, 시청률 반등 신호탄 쏠까[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 도박 스캔들, 합법이어도 중징계다. 그렇다면 뭐가 문제? KBO 규약 명확 → 30경기 정지? '징계 상한선' 없다

2.

'류지현호' 첫 실전 삼성에 1점 차 석패, '3G 연속 홈런' 안현민 수확…21일 한화전 류현진 뜬다 [오키나와 현장]

3.

'살짝 친 줄 알았는데 홈런' 진짜 괴물도 놀랐다!...안현민 오키나와 하늘 찢은 괴력포[오키나와 현장]

4.

"韓 축구 초대박!" '괴물수비수' 김민재, 첼시→토트넘 링크 '진실'…경험 많은 수비수 영입 희망→관건은 '높은 연봉'

5.

"올해는 메시가 우승하게 해줬지만 내년은 우리가 정상에 선다" 손흥민이 2개월 전 'GOAT'에게 날린 경고 역주행!..22일 MLS 첫 맞대결 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.