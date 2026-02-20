[SC이슈] ‘운명전쟁49’ 제작진 “순직 소방관·유가족께 진심으로 사죄”

[SC이슈] '운명전쟁49' 제작진 "순직 소방관·유가족께 진심으로 사죄…

[스포츠조선 조민정 기자] 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'가 순직 소방관 고(故) 김철홍 소방교의 사망 경위를 '사인 맞히기' 미션으로 다뤄 논란이 확산된 가운데 제작진이 공식 사과문을 발표했다.

'운명전쟁49' 측은 "국민을 보호하기 위해 헌신하다 유명을 달리하신 김철홍 소방교님의 희생과 신념에 깊은 존경을 표한다"며 "상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

제작진은 프로그램이 '사람의 운명을 읽을 수 있는가'라는 질문에서 출발했으며, 의미 있고 숭고한 사연을 되새기고자 김 소방교의 이야기를 선택했다고 설명했다. 촬영 전 유가족에게 점술가가 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며, 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 알리고 서면 동의를 받았다고도 밝혔다. 촬영 현장에서는 묵념의 시간을 갖고 명복을 빌었다고 덧붙였다.

다만 제작진은 "유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해 방송 이후에야 전달받은 분이 있다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다"며 추가 설명과 오해 해소에 나서겠다고 밝혔다.

앞서 지난 11일 공개된 2화에서는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 김철홍 소방교의 사진과 생년월일시 등을 제시한 뒤, 출연 점술가들이 사망 원인을 추리하는 장면이 방송됐다. 이를 두고 일부 유가족과 누리꾼들은 "숭고한 희생을 예능 소재로 소비했다"며 반발했다.

대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합과 순직소방공무원추모기념회도 입장문을 내고 "순직 소방공무원의 죽음은 추리의 대상도, 경쟁의 소재도, 오락적 소비의 도구도 될 수 없다"며 재발 방지 대책을 촉구했다.

또 자신을 유족이라고 밝힌 한 누리꾼은 SNS를 통해 "무속인이 출연한다는 설명은 들었지만, 사주를 통해 의인을 기리는 취지라고 들었다"고 주장하며 제작진 설명과 다르다고 반박해 논란이 커졌다.

논란이 확산되자 '운명전쟁49' 측은 재차 사과하며 "많은 분들의 지적을 겸허히 받아들이고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다"고 밝혔다.

다음은 '운명전쟁49' 제작진 입장문 전문

국민을 보호하기 위해 헌신하다 유명을 달리하신 김철홍 소방교님의 희생과 신념에 깊은 존경을 표하며, 유가족께도 진심 어린 위로의 말씀을 전합니다.

<운명전쟁49>는 사람의 운명을 읽을 수 있는가라는 질문에서 출발했습니다. 프로그램 취지 상 여러 삶과 죽음이 소개될 것이었기에, 의미 있고 숭고한 사연을 되새기는 계기로 삼고 싶었습니다. 이것이 김 소방교님의 이야기를 택한 이유입니다.

촬영에 앞서 유가족께 본 프로그램이 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며, 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 설명드리고 가족분의 서면 동의를 받아 초상, 성명, 생년월일시를 사용했습니다. 촬영 현장에서는 고인을 기리는 묵념의 시간을 갖고 명복을 빌었습니다.

유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐습니다. 계속해서 설명해 드리고 오해도 풀어드리겠습니다. 많은 분의 지적 또한 겸허히 받아들이고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠습니다. 상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드립니다.

<운명전쟁49> 제작진


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

