'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀라" ('같이삽시다')

기사입력 2026-02-23 13:27


'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀…

'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 황신혜가 딸 이진이 앞에서 옛 애인과 재회한 썰을 푼다.

25일 방송하는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 황신혜, 장윤정, 정가은의 진솔한 이야기가 공개된다.

이날 먼저 황신혜의 피트니스 비디오가 공개된다. 약 20년 전 큰 화제를 모았던 비디오 속 황신혜는 탄탄한 몸매와 더불어 '컴퓨터 미인' 수식어에 걸맞은 외모로 눈길을 끈다. 또한 비디오 제작 당시의 비하인드 스토리도 소개한다. 특히 피트니스 비디오가 큰 흥행을 거두며, 일본 톱 모델 야노 시호와 인연을 맺게 된 사연을 밝혀 관심을 모은다. 이어 세 사람은 장윤정의 1988년 미스 유니버스 대회 출전 영상을 함께 보며 추억을 소환한다. 장윤정은 당시 경험 삼아 단기간 준비 후 출전했지만, 2위에 입상해 스스로도 놀랐던 순간을 떠올린다. 각국 대표들과의 교류부터 상금에 얽힌 이야기까지 다양한 이야기를 전한다.


'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀…

'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀…

'63세 돌싱' 황신혜, 딸 이진이 앞에서 전남친과 재회 "딸 반응에 놀…
세 사람은 가평 특산물인 잣을 활용한 요리도 선보인다. '새우 잣 무침'과 '잣 소스 파스타'를 만들던 도중 황신혜는 남다른 악력으로 단단한 잣을 손쉽게 빻아 모두를 놀라게 하고, 현장은 웃음바다가 된다. 자녀들의 식성에 관한 이야기가 나오자, 황신혜는 과거에 딸 이진이가 "알레르기로 숨이 안 쉬어진다"며 다급히 전화를 걸어왔던 순간을 떠올린다. 머릿속이 하얘질 만큼 아찔했던 당시의 심정을 털어놓자, 정가은 역시 홀로 아이를 키우며 겪었던 위급한 순간을 떠올리며 깊이 공감한다.

그런가 하면 장윤정은 딸의 남자 친구를 직접 만났던 일화를 통해 당시 느꼈던 복잡 미묘한 심정을 고백한다. 딸의 연애를 바라보는 엄마들의 속내가 오가는 가운데, 대화 주제는 자연스럽게 세 싱글맘의 연애로 이어진다. 황신혜는 과거 옛 애인을 딸 이진이와 함께 우연히 마주쳤던 순간을 떠올리고, 이를 눈치챘던 딸의 반응에 놀랐던 경험을 털어놓는다. 또한 재혼에 대한 싱글맘들의 속마음을 공개하는데, 정가은은 재혼의 가능성을 열어두고 있다고 솔직한 마음을 표한다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용 "심정지 때 연락 한통 없어…인간관계 확실히 정리"

2.

배정남, 하나뿐인 가족 잃고 6개월...여전한 그리움 "꿈에 너무 안 나와"

3.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

4.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

5.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

연예 많이본뉴스
1.

김수용 "심정지 때 연락 한통 없어…인간관계 확실히 정리"

2.

배정남, 하나뿐인 가족 잃고 6개월...여전한 그리움 "꿈에 너무 안 나와"

3.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

4.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

5.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

스포츠 많이본뉴스
1.

올림픽 최고 수혜자는 미국의 김연아! 33만→350만 팔로워 역대급 인기 대폭발...16살 돌연 은퇴 후 20살 금메달 2관왕

2.

307억 현실인가? '노시환 거르고' 이학주·이대은 → 삼성과 KT는 후회할까

3.

'쇼킹' 노시환 11년-307억 초파격 계약, 김도영은 대체 얼마를 줘야 할까[SC핫이슈]

4.

손흥민 어떻게 이런 선수들이랑 우승했나, 부주장 판 더 펜 감독 지시 완전 무시 논란 '올라가! 올라가라고! 도대체 뭐해!'

5.

'지워진 빅리그 첫 안타' 송성문 빅리그 첫 등장 → 151㎞ 직구 통타했는데…김혜성 맞대결은 무산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.