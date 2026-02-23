'이영범과 이혼' 노유정, 생활고로 식당서 설거지 "해킹 당해 돈 날려" ('당신이')
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 노유정이 방송가에서 사라졌던 이유를 밝혔다.
22일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 노유정이 출연했다.
노유정은 과거 갑작스레 방송 활동을 중단한 이유에 대해 묻자 휴대전화 피싱 피해를 언급했다. 그는 "1986년부터 방송 생활을 하며 20년간 써온 번호가 있다. 어느 날 교통법규 위반 문자가 와서 눌렀는데, 그 순간 모든 게 정지됐다. 휴대전화가 먹통이 됐는데 일주일에 수백만 원의 전화 요금이 나왔고, 전화도 24시간 울렸다"라고 말했다.
결국 경찰에 신고했지만 범인을 찾을 수 없었고, 번호는 바꾸는 방법밖에 없었다고. 노유정은 "내 인생은 그때부터 10년간 로그아웃이 됐다. 방송국 일도 끊겼다. 매니저가 있는 시절이 아닌 개인적으로 일하는 시대여서, (방송국 측과) 연락이 두절됐다. 그러다가 10년이 훌쩍 흘렀다"라고 떠올렸다.
조기 유학을 떠난 두 자녀 뒷바라지를 위해 궂은일도 마다하지 않았다고 밝히기도. 노유정은 "삶이 그렇게 되다 보니 유학비를 보낼 수 없었다. 1만 원을 벌기 위해 식당에서 설거지를 했다. 차비를 아끼기 위해 2시간 걸어 다녔고, 수산시장에서 2년 반 동안 서빙을 하며 일했다. 돈을 벌 수 있는 일이 생기면 다 했다"라고 말했다.
이어 "환갑이 지나니 무릎이 아프기 시작했다 퇴행성 관절염 3기가 지났다고 해서 많이 울었다"라며 울컥했다.
한편 노유정은 1986년 MBC 특채 개그우먼 데뷔했다. 1994년 배우 이영범과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2015년 이혼했다.
