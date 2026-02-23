민희진, 뉴진스 독립 위해 日 거물 접촉설에 "소설 작작 써라"
[스포츠조선 김준석 기자] 민희진 전 어도어 대표가 그룹 뉴진스의 독립을 위해 일본 재력가와 접촉했다는 의혹을 정면으로 부인했다.
23일 민 전 대표는 자신의 SNS에 "이제 그런 소설에 넘어갈 사람 아무도 없다"며 "아무 것도 아닌 일을 거창하게 부풀려 뭐가 있는 듯 꾸며내는 재주는 어디와 꼭 같은 듯"이라고 적었다. 최근 제기된 '뉴진스 독립 투자설'을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
앞서 디스패치는 민 전 대표가 2024년 일본의 한 재력가를 소개받아 뉴진스 독립을 위한 투자 방안을 모색했으며, 뉴진스의 어도어 계약 해지 관련 기자회견 과정에도 관여했다는 취지의 내용을 보도했다.
이에 대해 민 전 대표는 "제가 (하이브와의 소송에서) 완승한 직후 지난주부터 바이럴 작업이 들어간 것 같다. 진부한 수법"이라며 불쾌감을 드러냈다.
이어 "취재 시 제게도 반론권이라는 게 있다는 당연한 사실을 기억하시라. 허위사실 유포를 멈추고 보도 윤리를 지키길 바란다"고 경고했다.
최근 민 전 대표는 하이브와의 255억 원 규모 풋옵션 소송에서 승소했다.
서울중앙지방법원은 하이브 측이 주장한 경영권 탈취 의혹을 근거로 한 주주간계약 해지 사유에 대해 "중대한 의무 위반이 아니다"라고 판시했다.
현재 민 전 대표는 새 레이블 '오케이 레코즈'를 설립하고 보이그룹 론칭을 준비 중이다. 뉴진스를 둘러싼 각종 관측이 이어지는 가운데, 민 전 대표의 강경한 반박이 향후 파장에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.narusi@sportschosun.com
