윤유선 "판사 남편♥, 경찰에 붙잡혀...의문의 돈봉투 받아 온 적도" ('동상이몽2')

기사입력 2026-02-23 14:41


윤유선 "판사 남편♥, 경찰에 붙잡혀...의문의 돈봉투 받아 온 적도" …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 윤유선의 남편인 전 판사이자 현 법조인 이성호가 "경찰한테 잡힌 적 있다"라고 말해 사연에 궁금증을 자아냈다.

23일 SBS 측은 "신혼 시절 남편이 받아온 의문의 돈봉투? 모범판사 성호에게 숨겨진 비밀은?!"이라는 제목으로 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 예고편을 공개했다.

영상 속 윤유선은 남편 이성호와 식사를 하던 중 "우리 결혼 했을 때 사람들이 '남편이 사과 궤짝에 돈을 갖고 오냐'라고 많이 물어봤다"라며 웃어 보였다. 이성호는 판사 출신으로, 드라마나 영화에서 주로 봤던 정관계 로비에 대해 궁금증을 드러냈던 것.

이어 윤유선은 "옛날에 지갑 옆에 봉투가 있어서 봤더니 (돈) 세 장이 있더라. '이거를 누구한테 받았지? 이 사람이?'. 처음에 너무 놀라서 '이거 뭐냐'라고 물어봤다"라며 판사 남편이 받아온 의문의 돈 봉투에 대해 이야기 했다.


윤유선 "판사 남편♥, 경찰에 붙잡혀...의문의 돈봉투 받아 온 적도" …
이에 돈의 출처에 궁금증이 쏟아진 가운데 제작진은 '범법행위 한 적 있냐'라고 물었고, 이성호는 "직업이 판사고 변호사인데 범법 행위를 한 적 있냐고 물어보는 거냐"라며 당황한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

또한 윤유선은 "예전에 판사님들이 점심 먹으러 가다가 경찰한테 잡혔다더라"면서 판사들이 식사하러 가던 중 경찰에 붙잡혔던 일화를 언급했다.

이에 이성호는 "차 안에는 판사만 5명이 타고 있었다. 심지어 운전도 판사가 하고 있었다"면서 "5명이 '나한테까지 안 오게 네가 이야기해서 잘 처리해라'고 했었다"면서 당시 판사들이 경찰에 붙잡혔던 이유에 대해 궁금증이 쏠렸다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 어떻게 이런 선수들이랑 우승했나, 부주장 판 더 펜 감독 지시 완전 무시 논란 '올라가! 올라가라고! 도대체 뭐해!'

2.

저기서 이게 들어가? 오현규의 시속 122㎞ 대포알→감독마저 무릎 꿇었다…쉬페르리그 20년 역사상 가장 빨라

3.

"아~4번을 넣을걸 그랬나"…307억 초대형 계약 마음의 짐 덜었다, 대표팀도 기대한다 [오키나와 현장]

4.

'쇼킹' 노시환 11년-307억 초파격 계약, 김도영은 대체 얼마를 줘야 할까[SC핫이슈]

5.

307억 현실인가? '노시환 거르고' 이학주·이대은 → 삼성과 KT는 후회할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.