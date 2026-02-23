[공식] 오래 기다렸다..김선호, 2년 만에 亞투어 팬미팅 개최

[공식] 오래 기다렸다..김선호, 2년 만에 亞투어 팬미팅 개최

[공식] 오래 기다렸다..김선호, 2년 만에 亞투어 팬미팅 개최

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김선호가 약 2년 만에 아시아 투어 팬미팅을 연다.

23일 김선호는 공식 SNS를 통해 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'(2026 김선호 팬미팅 <러브 팩토리> 아시아 투어) 포스터를 공개, 6개 도시 팬미팅 개최 소식을 전했다.

<LOVE FACTORY>는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장이라는 뜻으로, 김선호는 서울을 비롯, 자카르타, 카나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕 6개 도시 팬들을 만나 남다른 팬 사랑을 전할 예정이다.

공개된 포스터에 따르면 김선호는 오는 4월 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 팬미팅 투어의 포문을 열고, 4월 25일 자카르타, 5월 10일 카나가와, 5월 31일 마닐라, 6월 6일 타이베이, 6월 20일 방콕을 방문해 팬들을 만난다. 특히 'and more'로 이어지는 일정을 통해 팬미팅이 추가될 것을 예고해 기대를 더한다.

지난 2021년 첫 온라인 팬미팅 이후 팬들과 꾸준히 소통해 온 김선호. 김선호는 이번 팬미팅으로 약 2년 만에 팬들을 만나는 만큼, 팬들과 더욱 가까이 소통하며 즐거운 시간을 보낼 것으로 기대된다.

한편 '2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR'에 관련된 자세한 정보는 추후 공식 SNS 채널을 통해 공지될 예정이다.


