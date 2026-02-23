랄랄, '코 재수술' 부기 빠졌는데도 어색 "남의 코 붙인 느낌"

기사입력 2026-02-23 15:14


랄랄, '코 재수술' 부기 빠졌는데도 어색 "남의 코 붙인 느낌"

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 랄랄이 성형수술 후 근황을 전했다.

23일 랄랄은 "실밥 풀고 촬영 가. 화장해도 아직은 남의 코 붙여놓은 거 같음"이라고 전했다.

함께 공개된 영상 속 랄랄은 메이크업을 마친 후 고개를 좌우로 돌려보며 달라진 콧대를 감상했다. 이마 라인부터 이어진 오뚝한 콧대가 눈길을 사로잡는다. 눈 밑 지방 재배치 후 정돈된 눈가, 맑아진 인상도 시선을 끌었다.


랄랄, '코 재수술' 부기 빠졌는데도 어색 "남의 코 붙인 느낌"
지난 18일, 랄랄은 눈밑 지방 재배치와 코 재수술을 동시에 진행했다고 밝혀 화제를 모았다. 수술 직후 얼굴이 퉁퉁 부은 모습도 공개하기도. 랄랄은 2024년 MBC '전지적 참견 시점'에서도 코 성형 사실을 고백한 바 있다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 어떻게 이런 선수들이랑 우승했나, 부주장 판 더 펜 감독 지시 완전 무시 논란 '올라가! 올라가라고! 도대체 뭐해!'

2.

저기서 이게 들어가? 오현규의 시속 122㎞ 대포알→감독마저 무릎 꿇었다…쉬페르리그 20년 역사상 가장 빨라

3.

"아~4번을 넣을걸 그랬나"…307억 초대형 계약 마음의 짐 덜었다, 대표팀도 기대한다 [오키나와 현장]

4.

'쇼킹' 노시환 11년-307억 초파격 계약, 김도영은 대체 얼마를 줘야 할까[SC핫이슈]

5.

307억 현실인가? '노시환 거르고' 이학주·이대은 → 삼성과 KT는 후회할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.