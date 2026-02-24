'무도 아이유' 윤영경, ♥남창희와 신라호텔 결혼식 공개..입장부터 눈물 꾹 '세상 공주님'

기사입력 2026-02-24 11:20


사진=윤영경 SNS

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 남창희의 아내로 알려진 '한강 아이유' 윤영경이 직접 결혼식 현장 사진을 공개했다.

윤영경은 23일 자신의 SNS를 통해 지인들이 올린 결혼식 사진을 공유했다. 남창희와 윤영경은 지난 22일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다.

공개된 사진에는 남창희와 윤영경의 웨딩 화보가 담겼다. 윤영경은 단아한 오프숄더 드레스를 입고 남창희와 마주 선 채 사랑스러운 분위기를 연출해 시선을 잡았다. 또한 버진로드에 서 있는 모습에서는 화려한 면사포를 늘어뜨린 채 우아한 미모를 뽐냈다.


사진=웨딩플래너 업체 라씨엘

사진=웨딩플래너 업체 라씨엘
지인들은 "입장부터 눈물 꾹.. 적당히 예쁠 줄을 모르네 윤영경. 세상 공주님이었던 날" "너무 예쁜 공주" "내 사랑 너무너무 축하해. 시작부터 끝까지 감동이었어. 너답게 환하고 밝았던 결혼식 분위기" 등 애정 어린 멘트로 윤영경의 결혼을 축하했다.

앞서 이날 윤영경이 과거 MBC '무한도전'에서 '한강 아이유'로 화제를 모았던 배우라는 사실이 알려지며 더욱 주목받았다.


윤영경은 동덕여자대학교 방송연예과 출신으로 2013년 미스 춘향 선에 선발됐다. 이후 2014년 영화 '국제시장'으로 데뷔해 드라마 '화정', '욱씨남정기', 예능 '비포 썸 라이즈', 웹드라마 '가장 완벽한 고백사기단', 영화 '뜨거운 피' 등에 출연해 활약했다. 특히 윤영경은 지난 2014년 MBC '무한도전-홍철아 장가가자' 특집에 출연, 가수 겸 배우 아이유를 닮은 청순하면서도 귀여운 미모로 화제를 모았다.

현재는 공무원인 것으로 전해졌다. 동대문구청 홍보과 주무관으로 근무하며 유튜브 채널 '동대문구청 The original'에서 활약 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.