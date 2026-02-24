'운명전쟁49' 제작진, 고인 모독 논란에 또 사과 "유족에 진심 사죄" [전문](공식)

|
[스포츠조선 정유나 기자] '운명전쟁49'가 고인 모독 논란에 또 한번 사과에 나섰다.
이어 "프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.
그런데 최근 공개된 회차에서 출연자인 무속인들이 고인의 정보를 단서로 사망 원인을 맞히는 미션을 진행하는 과정에서 논란이 발생했다. 지난 2004년 강력 사건 피의자를 검거하던 중 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장, 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고(故) 김철홍 소방교의 정보를 단순 미션 소재로 사용해 파장이 일었다.
[이하 디즈니+ '운명전쟁49' 추가 사과문 전문]
안녕하세요. '운명전쟁49' 제작진입니다.
'운명전쟁49'에 등장한 순직하신 분들을 추모하며 유가족분들께 깊은 애도와 존경의 마음을 전합니다.
프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과 드립니다.
현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력하고 있습니다.
향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며, 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화해 나가겠습니다.
다시 한 번 깊이 사과드립니다.
jyn2011@sportschosun.com