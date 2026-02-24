'운명전쟁49' 제작진, 고인 모독 논란에 또 사과 "유족에 진심 사죄" [전문](공식)

기사입력 2026-02-24 12:08


'운명전쟁49' 제작진, 고인 모독 논란에 또 사과 "유족에 진심 사죄"…

[스포츠조선 정유나 기자] '운명전쟁49'가 고인 모독 논란에 또 한번 사과에 나섰다.

디즈니+ 오리지널 예능 '운명전쟁49' 측은 24일 추가 사과문을 공개했다.

제작진 측은 공식 입장을 통해 "
'운명전쟁49'에 등장한 순직하신 분들을 추모하며 유가족분들께 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다"고 밝혔다.

이어 "프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력 중"이라며 "향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 '운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 예능프로그램으로, 방송인 전현무와 박나래, 강지영, 배우 박하선, 그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 MC를 맡았다.

그런데 최근 공개된 회차에서 출연자인 무속인들이 고인의 정보를 단서로 사망 원인을 맞히는 미션을 진행하는 과정에서 논란이 발생했다. 지난 2004년 강력 사건 피의자를 검거하던 중 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장, 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고(故) 김철홍 소방교의 정보를 단순 미션 소재로 사용해 파장이 일었다.

[이하 디즈니+ '운명전쟁49' 추가 사과문 전문]


안녕하세요. '운명전쟁49' 제작진입니다.

'운명전쟁49'에 등장한 순직하신 분들을 추모하며 유가족분들께 깊은 애도와 존경의 마음을 전합니다.

프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과 드립니다.

현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력하고 있습니다.

향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며, 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화해 나가겠습니다.

다시 한 번 깊이 사과드립니다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

'3억+시속 300km' 람보르기니에 오른 '람보르길리' 김길리 "연예인 된 기분...기쁘고 행복하다"

2.

'부상에 눈물 펑펑' 도로공사 1패 이상의 충격…'진땀승' 현대건설 1위 맹추격[수원 리뷰]

3.

"딱 1경기만 던지고 결승전은 더그아웃서 응원할게요" 스쿠벌, 무슨 뚱딴지같은 소리? 이걸 용인한 미국도 참

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.