[공식] BTS 컴백, 전세계가 함께한다..넷플릭스 최초 라이브

기사입력 2026-02-24 13:41


[공식] BTS 컴백, 전세계가 함께한다..넷플릭스 최초 라이브

[공식] BTS 컴백, 전세계가 함께한다..넷플릭스 최초 라이브

[스포츠조선 문지연 기자] 방탄소년단 컴백의 특별한 순간, 넷플릭스(Netflix)가 가장 가까운 공연장이 된다.

넷플릭스가 오는 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 단독 생중계한다. <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>?은 방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범 'ARIRANG(아리랑)'의 발매를 기념해 열리는 컴백 공연이다. 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들이 방탄소년단 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국의 신곡 무대를 최초로 만날 수 있다.

<BTS 컴백 라이브: ARIRANG>?은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트라는 점에서 기대를 모은다. 이번 라이브 이벤트는 넷플릭스 유료 회원이라면 누구나 볼 수 있다. 회원들의 취향에 맞는 영화, 시리즈, 예능 콘텐츠로 몰입감을 선사해온 넷플릭스는 라이브 콘텐츠로 엔터테인먼트 경험을 확장하고 있다. 넷플릭스가 최초로 중계하는 음악 공연이 될 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 전 세계 어디서든 같은 시간, 같은 무대를 경험하는 새로운 관람 방식을 제공한다는 점에서 기대를 더한다.

현장 직관을 하지 못하더라도 넷플릭스를 통해 방탄소년단의 신곡 무대를 가장 가깝게 만끽할 수 있다. 에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나의 공연 등 세계 최정상급 무대를 연출한 '라이브 연출 거장' 해미시 해밀턴 감독이 공연을 진두지휘한다. 단순한 공연 중계가 아닌 무대 위 움직임과 감정선까지 따라가는 새로운 라이브 공연 시청 경험이 펼쳐질 예정이다.

넷플릭스의 관계자는 "<BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 방탄소년단 컴백의 순간을 하나의 장소에서 느끼는 경험을 넘어, 전 세계 시청자들이 언어와 문화의 장벽 없이 같은 시간, 같은 경험을 공유하고 감정을 나누는 진정한 라이브의 순간이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 오는 3월 27일(금) 'ARIRANG' 앨범의 제작 과정을 담은 장편 다큐멘터리 <BTS: 더 리턴>?도 넷플릭스를 통해 공개된다. 넷플릭스 다큐멘터리 <스트링어: 그 사진은 누가 찍었나>, <팝 역사상 가장 위대한 밤>?을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독과 <마사>, <카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀>의 제작사 디스 머신(This Machine)이 빚어낸 <BTS: 더 리턴>은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 여정을 조명한다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

'3억+시속 300km' 람보르기니에 오른 '람보르길리' 김길리 "연예인 된 기분...기쁘고 행복하다"

2.

'부상에 눈물 펑펑' 도로공사 1패 이상의 충격…'진땀승' 현대건설 1위 맹추격[수원 리뷰]

3.

"딱 1경기만 던지고 결승전은 더그아웃서 응원할게요" 스쿠벌, 무슨 뚱딴지같은 소리? 이걸 용인한 미국도 참

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.