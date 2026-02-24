[공식] BTS 컴백, 전세계가 함께한다..넷플릭스 최초 라이브

[스포츠조선 문지연 기자] 방탄소년단 컴백의 특별한 순간, 넷플릭스(Netflix)가 가장 가까운 공연장이 된다.
넷플릭스가 오는 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 단독 생중계한다. <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>?은 방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범 'ARIRANG(아리랑)'의 발매를 기념해 열리는 컴백 공연이다. 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들이 방탄소년단 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국의 신곡 무대를 최초로 만날 수 있다.
<BTS 컴백 라이브: ARIRANG>?은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트라는 점에서 기대를 모은다. 이번 라이브 이벤트는 넷플릭스 유료 회원이라면 누구나 볼 수 있다. 회원들의 취향에 맞는 영화, 시리즈, 예능 콘텐츠로 몰입감을 선사해온 넷플릭스는 라이브 콘텐츠로 엔터테인먼트 경험을 확장하고 있다. 넷플릭스가 최초로 중계하는 음악 공연이 될 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 전 세계 어디서든 같은 시간, 같은 무대를 경험하는 새로운 관람 방식을 제공한다는 점에서 기대를 더한다.
현장 직관을 하지 못하더라도 넷플릭스를 통해 방탄소년단의 신곡 무대를 가장 가깝게 만끽할 수 있다. 에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나의 공연 등 세계 최정상급 무대를 연출한 '라이브 연출 거장' 해미시 해밀턴 감독이 공연을 진두지휘한다. 단순한 공연 중계가 아닌 무대 위 움직임과 감정선까지 따라가는 새로운 라이브 공연 시청 경험이 펼쳐질 예정이다.
넷플릭스의 관계자는 "<BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 방탄소년단 컴백의 순간을 하나의 장소에서 느끼는 경험을 넘어, 전 세계 시청자들이 언어와 문화의 장벽 없이 같은 시간, 같은 경험을 공유하고 감정을 나누는 진정한 라이브의 순간이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 오는 3월 27일(금) 'ARIRANG' 앨범의 제작 과정을 담은 장편 다큐멘터리 <BTS: 더 리턴>?도 넷플릭스를 통해 공개된다. 넷플릭스 다큐멘터리 <스트링어: 그 사진은 누가 찍었나>, <팝 역사상 가장 위대한 밤>?을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독과 <마사>, <카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀>의 제작사 디스 머신(This Machine)이 빚어낸 <BTS: 더 리턴>은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 여정을 조명한다.