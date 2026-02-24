'이종혁 子' 이준수, 중앙대 새내기 됐다..서울예대·세종대 합격후 최종 선택
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이종혁의 아들 이준수가 중앙대학교 입학 소식을 전했다.
24일 이준수는 자신의 SNS 계정에 별다른 멘트 없이 사진 두 장을 게재했다.
공개된 사진 속 이준수는 이날 열린 중앙대학교 예술대학 신입생 입학식에 참석한 모습. 오랜 시간 꾸준히 준비해온 끝에 예술대학 신입생으로 새 출발에 나선 만큼, 그의 새로운 도전에 많은 응원이 쏟아지고 있다. 특히 아버지의 끼를 고스란히 물려받은 그는 과거 방송을 통해 남다른 재능과 밝은 에너지를 보여준 바 있어 앞으로의 행보에 대한 기대를 높인다.
앞서 이준수는 지난해 11월 아버지 이종혁의 모교인 서울예술대학교 공연학부(연기전공)를 비롯해 중앙대학교 공연영상창작학부 연극(연기)전공, 세종대학교 영화예술학부 연기예술전공 수시 전형 1, 2차에 모두 합격한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.
한편 이준수는 과거 아빠! 어디가?에 출연해 순수하고 사랑스러운 매력으로 큰 사랑을 받은 바 있다.
