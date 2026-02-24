유재석, 예능판 뒤흔든 반전..."영웅이 될 수 있는 기회"

기사입력 2026-02-24 15:07


[스포츠조선 조윤선 기자] '연습 메시' 유재석이 드디어 게임 슬럼프를 탈출한다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 17일 방송이 최고 시청률 6.0%, 2049 2.2%로 2049 기준 올림픽을 제외한 화요일 방송 전체 1위를 차지하며 굳건한 파워를 입증한 바 있다. (닐슨코리아 수도권 기준) 이 가운데 오늘(24일) 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 라미란, 주종혁이 파주 일대에 행복 도파민을 전파한다.

이 가운데 유재석, 유연석, 라미란, 주종혁이 동계올림픽의 열기 못지않은 게임을 펼쳐 이목을 끈다. 네 사람이 도전한 미션은 바퀴의자를 날려 달 스티커에 안착시키는 '달까지 간다' 게임. 라미란은 마치 컬링을 연상케 하는 게임 룰에 "영미! 영미!"를 외치며 과몰입을 끌어올린다. 하지만 뜻대로 굴러가지 않는 것이 바로 컬링의 묘미. 네 사람은 어디로 휠 지 모르는 바퀴의자의 방향 전환에 온 정신을 집중하더니, 긴장감에 땀까지 닦기 시작한다. 급기야 라미란이 방바닥에 철퍼덕 나동그라져 투혼을 불태우는가 하면, 주종혁이 바퀴의자와 혼연일체 된 방바닥 밀착 플레이로 1타 N피 비법을 터득하는 등 틈새 올림픽의 열기를 한층 북돋운다.


이때 유재석이 비로소 '연습 메시'의 오명을 벗는다고 전해져 관심을 집중시킨다. 그간 유재석은 연습 때는 만점, 실전에선 게임 울렁증을 호소하며 슬럼프에 빠져있던 바. 하지만 이날 바퀴의자의 궤적은 그 누구도 예측할 수 없다는 점이 유재석의 과감한 플레이를 이끌어내고, 본격적인 반전 드라마의 한 수로 작용한다. 유재석은 이전과는 사뭇 다른 컨디션에 "가자, 가자!"라며 게임을 주도하는가 하면, "영웅이 될 수 있는 기회야!"라며 되려 유연석, 라미란, 주종혁의 페이스메이커 활약까지 선보였다는 후문이다.

과연 유재석의 '게임 슬럼프 탈출' 역사가 담길 짜릿한 방바닥 컬링 대역전극의 결과는 어떨지 '틈만 나면,' 본 방송에서 확인할 수 있다.

한편, 더욱 고급스러운(?) 수다 케미와 도파민 폭발 게임이 담길 화요일의 힐링 예능 SBS '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.