‘미혼남녀의 효율적 만남’ 박성훈 복귀 소감 “신중하고 엄중한 태도로 지내”
|
|
|Jtbc 토일드라마 '미혼남녀의 효율적만남' 제작발표회가 26일 오후 서울 신도림동 더링크호텔에서 열렸다. 배우 박성훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.26/
[스포츠조선 조민정 기자] 박성훈이 복귀작으로 '미혼남녀의 효율적 만남'을 선택한 이유와 논란 이후 복귀한 소감을 직접 밝혔다.
26일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 이재훈 감독과 배우 한지민, 박성훈, 이기택이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.
JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL)은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마.
인만추(인위적인 만남 추구)로 연애관을 바꿔 소개팅에 나서는 이의영(한지민 분)과 그녀와 제대로 얽히게 될 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 상황이 예고된 가운데 세 배우가 극 중 캐릭터들의 관계를 설명하는 단어를 짚어 관심을 높이고 있다.
자리에서 박성훈은 "오랜만에 기자분들 앞에 서다 보니 긴장이 많이 된다"며 "그 전에 비해 조금 더 신중하고 엄중한 태도로 작품과 삶에 임하면서 지내고 있다"고 밝혔다.
작품 선택 이유에 대해서는 한지민을 언급했다. 박성훈은 "첫 번째로 한지민 배우가 출연한다는 이야기를 듣고, 팬으로서 함께 작업하고 싶은 마음이 컸다"고 말했다. 이어 "저희 작품은 생활밀착형 드라마다. 많은 분들이 공감하며 봐주실 수 있을 것이라는 기대가 있다"고 설명했다.
또한 그는 "전작에서는 거친 역할을 많이 했다면 이번에는 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"며 "즐거움을 전달해 드릴 수 있지 않을까 하는 생각으로 임하고 있다"고 덧붙였다.
박성훈은 극 중 목공 스튜디오 'HOME' 대표 송태섭 역을 맡아 한지민, 이기택과 호흡을 맞춘다. JTBC '미혼남녀의 효율적 만남'은 오는 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.