“한지민? 확신의 옥순상” ‘미혼남녀’ 박성훈, 연프 애청자 고백

Jtbc 토일드라마 '미혼남녀의 효율적만남' 제작발표회가 26일 오후 서울 신도림동 더링크호텔에서 열렸다. 배우 이기택, 한지민, 박성훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.26/
[스포츠조선 조민정 기자] 한지민과 박성훈, 이기택이 솔직한 연애 예능 취향을 공개하며 '연프' 마니아 면모를 드러냈다.
26일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 이재훈 감독과 배우 한지민, 박성훈, 이기택이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.
JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL)은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마. 인만추(인위적인 만남 추구)로 연애관을 바꿔 소개팅에 나서는 이의영(한지민 분)과 그녀와 제대로 얽히게 될 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 상황이 예고된 가운데 세 배우가 극 중 캐릭터들의 관계를 설명하는 단어를 짚어 관심을 높이고 있다.
제작발표회에서는 작품 이야기 못지않게 배우들의 현실 연애관과 연애 예능 시청 경험이 화제를 모았다. 극 중 소개팅을 소재로 한 만큼 실제 연애 프로그램에 대한 질문이 자연스럽게 이어졌다.
먼저 한지민은 나는 솔로에 대해 "매 기수를 다 보지는 못하지만 이슈가 있던 기수는 챙겨봤다"고 밝혔다. 이어 환승연애를 언급하며 "처음부터 끝까지 본 프로그램이다. 핫했던 기수는 함께 눈물 흘리면서 즐겁게 봤다"고 털어놨다. 현실 연애의 감정선을 섬세하게 따라가는 포맷에 깊이 공감했다는 설명이다.
박성훈은 더 적극적인 '연프 애청자'였다. 그는 "솔로지옥을 재미있게 보고 있고, '나는 솔로'는 한 회도 빠지지 않고 보고 있을 정도"라며 웃었다. 최근에는 내 새끼의 연애까지 챙겨보고 있다며 남다른 관심을 드러냈다. 특히 "소개팅의 장점을 이번 작품을 통해 새롭게 알게 됐다"고 말해 눈길을 끌었다.
현장 분위기는 한층 유쾌해졌다. '나는 솔로' 출연자 이름을 붙여준다면 누구와 어울리겠느냐는 질문에 한지민은 박성훈을 향해 "영호 같다"고 말했고 박성훈은 한지민에게 "확신의 옥순상이다"라고 받아치며 웃음을 자아냈다. 이기택에게는 "영철 같다"는 농담이 이어지며 세 배우의 케미를 확인케 했다.
소개팅을 둘러싼 자만추와 인만추에 대한 생각도 솔직했다. 한지민은 "바쁘게 살다 보면 자연스러운 만남이 쉽지 않다. 소개팅은 시간을 절약하면서 중요한 부분을 빠르게 알 수 있는 장점이 있다"고 현실적인 입장을 전했다. 박성훈은 "원래는 자만추를 추구했지만 이번 작품을 하며 생각이 조금 달라졌다"고 밝혔고 이기택은 "결국 만나면 좋게 되는 것 같다"고 답했다.
연애 예능을 통해 타인의 감정을 지켜보던 이들이 이제는 드라마 속 소개팅 테이블에 직접 앉는다. 현실과 허구를 오가는 이들의 공감 로맨스가 시청자들의 연애 세포를 자극할 수 있을지 관심이 쏠린다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com