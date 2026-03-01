[SC리뷰] 한지민 소개팅 도전 통했다…‘미혼남녀의 효율적 만남’ 1회 3.1% 출발

|
[스포츠조선 조민정 기자] 연애 초심자 한지민의 소개팅 도전이 베일을 벗었다. '자만추'를 고수하던 이의영이 현실의 벽에 부딪히며 '인만추'로 노선을 바꾸는 첫 회가 공감과 설렘을 동시에 잡았다.
그러나 반전은 예상치 못한 곳에서 나왔다. 강도현이 이의영의 후배이자 인턴 심새벽(김소혜)과 잘 되고 싶다며 도움을 요청한 것. 그동안의 다정함이 호감이 아닌 '부탁을 위한 포석'이었음을 깨달은 이의영은 허탈함을 감추지 못했다. 확신의 썸이 한순간에 무너진 장면은 시청자들의 공감을 자극했다.
소개팅남 송태섭(박성훈)과의 첫 만남은 순조로웠다. 은근히 다음 만남을 기약하는 송태섭의 태도는 이의영의 마음을 몽글몽글하게 만들었다. 그러나 분위기는 곧 반전됐다. 송태섭이 "의영 씨는 저와 결혼을 전제로 한 만남에 동의하시나요?"라고 직구를 던진 것.
연애를 위해 나선 자리에서 갑작스럽게 '결혼'이라는 현실적인 질문을 마주한 이의영의 당혹감은 극의 긴장감을 높였다. 인만추에 도전한 그의 선택이 어떤 방향으로 흘러갈지 궁금증을 자아냈다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 일에서는 만렙이지만 연애에서는 초보인 이의영의 변화 과정을 섬세하게 그려내며 첫 방송부터 몰입도를 끌어올렸다. 한지민의 감정 연기와 인물 내레이션은 설렘과 오해, 기대와 허탈이 교차하는 현실 연애의 결을 사실적으로 담아냈다는 평가다.
네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)'을 원작으로 한 이 작품은 '어른들의 로코'를 표방하며 연애 세포를 자극하고 있다.
한편 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 2회는 1일 오후 10시 30분 방송된다.
