15년째 역사 알리기…송혜교·서경덕, 3.1절 기념 남자현 영상 국내외 배포

기사입력 2026-03-01 10:28


15년째 역사 알리기…송혜교·서경덕, 3.1절 기념 남자현 영상 국내외 …

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 3·1절을 맞아 여성 독립운동가 남자현을 조명하는 다국어 영상을 공개했다. 15년째 이어온 서경덕 성신여대 교수와의 역사 알리기 프로젝트가 다시 한 번 의미를 더했다.

서경덕 교수는 1일 자신의 SNS를 통해 "삼일절을 맞아 송혜교와 함께 '시대의 틀을 깬 여성 독립운동가, 남자현' 영상을 다국어로 제작해 국내외에 공개했다"고 밝혔다.

약 4분 분량의 이번 영상에는 남자현 지사가 3·1운동을 계기로 47세의 나이에 만주로 망명해 본격적인 독립운동에 나선 과정과 주요 활동이 담겼다. 특히 독립단체의 화합을 위해 혈서를 쓴 일화와, 일제가 만주에 괴뢰국을 세우자 자신의 무명지를 잘라 '조선독립원' 혈서를 작성해 국제연맹에 보낸 장면을 집중 조명했다.

서 교수는 "여성 독립운동가들의 헌신은 상대적으로 덜 알려져 있다"며 "국내외 네티즌들이 쉽게 접할 수 있도록 다국어 영상으로 제작했다"고 설명했다.

송혜교와 서 교수는 그동안 대중에게 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가들을 재조명하는 프로젝트를 꾸준히 진행해왔다. 서 교수가 기획을 맡고 송혜교가 후원하는 방식으로, 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화 등에 이어 이번이 여섯 번째다.

서 교수는 "향후에도 송혜교와 함께 더 많은 여성 독립운동가에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 국내외에 알릴 계획"이라고 밝혔다. 이어 "지난 15년간 송혜교는 전 세계에 남아 있는 대한민국 독립운동 유적지 37곳에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증해 왔다"며 지속적인 역사 알리기 행보를 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“신혼부부인 척 임장 다녔다” ‘♥차정원 열애’ 하정우, 결혼 발표 안했는데..무슨 일 (자매치킨)

2.

'얼굴 반쪽 된' 오은영, 다이어트 전·후 차이 확연 "2.5은영 박사님 등극"

3.

소녀시대 다 모인 웨딩 화보..티파니♥변요한 측 “촬영 안 했다” [공식]

4.

여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"

5.

'자영업자' 정준하, 신체접촉하는 진상 손님에 분노 "엉덩이 만지고 허리 감싸"

연예 많이본뉴스
1.

“신혼부부인 척 임장 다녔다” ‘♥차정원 열애’ 하정우, 결혼 발표 안했는데..무슨 일 (자매치킨)

2.

'얼굴 반쪽 된' 오은영, 다이어트 전·후 차이 확연 "2.5은영 박사님 등극"

3.

소녀시대 다 모인 웨딩 화보..티파니♥변요한 측 “촬영 안 했다” [공식]

4.

여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"

5.

'자영업자' 정준하, 신체접촉하는 진상 손님에 분노 "엉덩이 만지고 허리 감싸"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! '시즌 5호 도움+2명 퇴장 유도' 골 빼고 다 보여준 손흥민, 오늘도 축신 모드...LAFC, 휴스턴에 2-0 '2연승 질주'

2.

신인이 벌써 풀렸다고? 김태형 감독 쓴소리 → "되게 기대를 했는데 생각보다 안 늘어" [미야자키 현장]

3.

'하메네이 사망→美에 보복 공격' 이란, 북중미월드컵 참가 무산? FIFA "상황 예의 주시"

4.

'부산에 축구를 돌려드립니다' 부산아이파크의 개막 메시지…정용환-김주성-안정환 등 레전드를 언급한 이유

5.

'스페인이 너무 좋아' 맨유 '아픈 손가락' 래시포드, 바르셀로나와 3년+연봉 반토막(381억→179억) '통큰' 양보 합의..3000만유로 이적료가 최종 걸림돌

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.