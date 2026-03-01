'돌싱' 진경, '연하남' 서장훈에 공개 고백 "재혼 생각 없으신가"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진경이 방송인 서장훈을 이상형으로 꼽았다.

1일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 진경이 임원희의 집을 찾았다.

진경과 임원희는 드라마 '낭만닥터 김사부' 시리즈에서 이혼한 부부 사이를 연기했다. 이에 신동엽은 "두 분 다 다녀오셨다"라며 돌싱임을 언급했다.

몇년 전 한 예능에서 돌싱임을 밝힌 진경은 "다들 내가 싱글인 줄 알아서 거짓말쟁이가 된 것 같았다"고 털어 놓았다.

그런가 하면, 이상형을 묻는 질문에 진경은 "나이가 들수록 다정하고 말을 예쁘게 하는 사람이 좋다"고 답했다. 그러면서도 "연예인 중에 꼽는다면"이라는 질문에 "서장훈 씨"라고 답해 모두를 놀라게 했다.


진경은 "너무 지혜로우신 것 같다"면서 "요즘 '이혼숙려캠프'를 즐겨본다. 거기서 서장훈 씨가 말씀을 잘하시고 통찰력이 있으시다. 사람을 읽어내는 능력이 대단하다"고 이야기했다.

이를 들은 신동엽은 서장훈을 꼭 안아 웃음을 더했다. 이어 진경은 "그 분은 재혼 안하시나, 연애 안 하시나"라는 말을 더해 설렘을 안겼다.

이를 질투한 임원희는 "서장훈의 결벽증 견디실 수 있나"라고 물었고, 진경은 "그래 안 되겠다 하고 접었어요"라면서 "근데 내가 그분 앞에서 독설을 못 할 것 같다. 나도 사람 봐 가면서 하지"라고 이야기해 웃음을 안겼다.


그럼에도 서장훈은 "감사드립니다. 진경이 누나 고마워"라는 영상편지를 남겨 눈길을 끌었다.

