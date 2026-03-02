'이병헌♥' 이민정, '복집 어항'이 오늘의 아쿠아리움...딸 콧물 한 방에 일정 취소

기사입력 2026-03-02 10:42


'이병헌♥' 이민정, '복집 어항'이 오늘의 아쿠아리움...딸 콧물 한 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이민정이 딸과의 현실 육아 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

이민정은 2일 자신의 SNS에 "너 콧물 나서 아쿠아리움까진 못 간 날…. 집앞 복집 어항이라도 봐라 ㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 어린 딸이 복집 어항 앞에 서서 물고기를 바라보고 있는 모습이 담겼다.

원래는 아쿠아리움 나들이를 계획했지만, 딸의 컨디션 난조로 일정이 급변한 것. 결국 집 근처 복집 어항이 이날의 '아쿠아리움'이 됐다.

아이의 뒷모습과 어항 속 복어들이 어우러진 장면은 소소하지만 따뜻한 분위기를 자아냈다.

계획과 달리 흘러가는 육아의 현실을 유쾌하게 풀어낸 이민정의 멘트도 눈길을 끌었다.

팬들은 "현실 엄마 모먼트", "어항도 충분히 신났을 듯", "이런 일상이 더 귀엽다", "콧물 한 방에 일정 취소 공감" 등의 반응을 보이며 웃음을 더했다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인은 PSG의 보물!' 이런 韓선수 보셨나요? 르 아브르전 환상 AS→佛+西언론의 극찬 세례 "믿을 수 없을 정도로 정교", "PSG서 가장 역동적" 엄지척!

2.

WS 혹사 논란 일본 분노→시범경기 ERA 5.79→WBC 합류, 야마모토 대만전 걱정 안할수가 있나

3.

"흥민 형, 비상사태야" 이기는법 까먹은 비수마의 대통곡, 토트넘 풀럼에 또 패배…투도르 "홈팀 편파, 주심 미쳤어" 대폭발

4.

'비즈니스 논란속 똘똘 뭉친' 신상우호, '美공습 포화' 이란과 오늘 첫 경기...신 감독"우리는 원팀,선수들 믿는다"[女아시안컵 조별리그1차전]

5.

'10G 무승X초비상 사태' 토트넘 감독의 극대노 "풀럼전 주심은 홈팀 심판...아스널전 골, 파울 취소→풀럼전 선제골은 왜 취소 안해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.