지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤(본명 권지용)이 해외 공연 무대에서 사용한 설 명칭을 두고 중국 현지에서 거센 반발이 일고 있다.
같은 무대에 오른 중국 가수 차이쉬쿤이 'Chinese New Year(중국 설)'이라는 표현을 사용한 것과 대비되며 더욱 주목받은 것.
매체는 "'Lunar New Year'와 'Chinese New Year'를 둘러싼 논쟁은 매년 반복된다"며 "'Lunar New Year'를 사용하는 인사에 대해 중국 SNS에서 비판이 이어지는 경우가 많다"고 전했다.
실제로 과거 중국의 한 유명 차 브랜드가 'Lunar New Year'라는 표현을 사용했다가 공개 사과한 사례가 있으며, 지난해 월트디즈니 디즈니랜드 공식 SNS 계정이 'Lunar New Year' 문구와 함께 한복을 입은 미키·미니 마우스 이미지를 게시했다가 일부 중국 누리꾼들의 항의를 받기도 했다.
'Chinese New Year'라는 명칭은 과거 서구권에서 설날이 생소하던 시절 차이나타운 중심의 행사에서 확산된 표현으로 알려져 있다. 반면 최근에는 설날을 한국·베트남 등 동아시아 여러 국가가 함께 쇠는 명절로 이해하려는 움직임이 커지면서 'Lunar New Year'라는 포괄적 용어 사용도 늘고 있다.
지드래곤은 현재 별도의 공식 입장을 밝히지 않은 상태다. 다만 글로벌 무대에서의 표현 하나가 각국 팬덤의 문화적 민감성과 맞물리며 또 하나의 '설 명칭 논쟁'으로 번지고 있다.
