지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

기사입력 2026-03-02 08:28


지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤(본명 권지용)이 해외 공연 무대에서 사용한 설 명칭을 두고 중국 현지에서 거센 반발이 일고 있다.

1일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지드래곤은 중국 설 첫날이었던 지난달 17일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 '크레이지 슈퍼 콘서트' 무대에 올라 새해 인사를 전했다.

이날 그는 '루나(Lunar)'라는 단어를 세 차례 반복하며 관객들에게 "뉴 이어(New Year)"를 따라 외치도록 유도했다. 현장에서는 뜨거운 호응이 이어졌지만, 공연 직후 중국 SNS를 중심으로 논란이 확산됐다.

같은 무대에 오른 중국 가수 차이쉬쿤이 'Chinese New Year(중국 설)'이라는 표현을 사용한 것과 대비되며 더욱 주목받은 것.

일부 중국 팬들은 "왜 Chinese New Year가 아니냐"며 실망감을 드러냈고, 관련 게시물이 빠르게 확산됐다.

특히 논란은 지드래곤이 자신의 용어 사용을 옹호하는 게시물에 '좋아요'를 눌렀다는 주장이 나오면서 더 커졌다. 일각에서는 이를 두고 "비판에 대한 맞대응 아니냐"는 해석까지 제기됐다.

매체는 "'Lunar New Year'와 'Chinese New Year'를 둘러싼 논쟁은 매년 반복된다"며 "'Lunar New Year'를 사용하는 인사에 대해 중국 SNS에서 비판이 이어지는 경우가 많다"고 전했다.

실제로 과거 중국의 한 유명 차 브랜드가 'Lunar New Year'라는 표현을 사용했다가 공개 사과한 사례가 있으며, 지난해 월트디즈니 디즈니랜드 공식 SNS 계정이 'Lunar New Year' 문구와 함께 한복을 입은 미키·미니 마우스 이미지를 게시했다가 일부 중국 누리꾼들의 항의를 받기도 했다.


'Chinese New Year'라는 명칭은 과거 서구권에서 설날이 생소하던 시절 차이나타운 중심의 행사에서 확산된 표현으로 알려져 있다. 반면 최근에는 설날을 한국·베트남 등 동아시아 여러 국가가 함께 쇠는 명절로 이해하려는 움직임이 커지면서 'Lunar New Year'라는 포괄적 용어 사용도 늘고 있다.

지드래곤은 현재 별도의 공식 입장을 밝히지 않은 상태다. 다만 글로벌 무대에서의 표현 하나가 각국 팬덤의 문화적 민감성과 맞물리며 또 하나의 '설 명칭 논쟁'으로 번지고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인은 PSG의 보물!' 이런 韓선수 보셨나요? 르 아브르전 환상 AS→佛+西언론의 극찬 세례 "믿을 수 없을 정도로 정교", "PSG서 가장 역동적" 엄지척!

2.

WS 혹사 논란 일본 분노→시범경기 ERA 5.79→WBC 합류, 야마모토 대만전 걱정 안할수가 있나

3.

"흥민 형, 비상사태야" 이기는법 까먹은 비수마의 대통곡, 토트넘 풀럼에 또 패배…투도르 "홈팀 편파, 주심 미쳤어" 대폭발

4.

'비즈니스 논란속 똘똘 뭉친' 신상우호, '美공습 포화' 이란과 오늘 첫 경기...신 감독"우리는 원팀,선수들 믿는다"[女아시안컵 조별리그1차전]

5.

'10G 무승X초비상 사태' 토트넘 감독의 극대노 "풀럼전 주심은 홈팀 심판...아스널전 골, 파울 취소→풀럼전 선제골은 왜 취소 안해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.