하원미, ♥추신수와 심각한 부부싸움 폭로 "날 사랑하지 않는 거 같아"

4일 하원미의 유튜브 채널에서는 '용하다는 곳에 다녀왔습니다(신년운세, 사주, 궁합)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
하원미는 최근 남편 추신수와 크게 부부싸움을 했다고 고백했다. 하원미는 "나 그래서 떡국도 안 끓여줬다. 새해 떡국을 1월 7일에 먹었다"며 "여행 갔다 와서 한 달 내내 24시간 붙어있는 게 처음이었다. 나도 아예 일을 쉬면서 갔고 남편도 쉬러만 가니까 둘이서만 붙어있던 것"이라며 "남편이 나를 좋아하는 포인트가 있다. 내가 애교가 진짜 많다. 근데 애정결핍처럼 계속 표현해야 하고 계속 표현 받아야 한다. 큰 집에서도 뒤만 졸졸 쫓아다닌다. 앉아있을 때도 다리 하나 얹고 있어야 한다"고 밝혔다.
하원미는 "어느날 남편이 앉아서 진지하게 뭘 하고 있었는데 내가 그 앞에 앉아서 애교를 부리는데 날 안 보더라. 그래서 '이제 애정이 식은 거 같아. 날 사랑하지 않는 거 같아' 하니까 그만하라고 버럭하는 거다. 난 거기에 상처 받았다. 그래서 이제 안 하겠다고 다 끊어버렸다"고 밝혔다.
하원미는 "남편이 며칠은 좋았나 보다. 내가 졸졸 안 쫓아다니니까. 그러다 자기가 안 되겠는지 나한테 와서 너무 하는 거 아니냐더라"라며 "그래서 나의 어떤 부분을 좋아하냐고 하니까 애교도 많은 게 좋지만 너무 심하다고. 사랑한다는 말을 하루에 몇 번 해야 하냐 해서 '이건 패키지다. 이게 싫으면 다른 것도 다 포기해야 한다'고 했다. 그게 싫으면 이제 내 애교를 볼 생각하지 말라했다"고 밝혔다.