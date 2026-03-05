아이브, '뱅뱅' 이어 '블랙홀'로도 트로피 수집ing…기록 행진 계속

|
[스포츠조선 정빛 기자] 'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 신곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'로 음악방송 1위를 차지했다.
아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "'블랙홀'로 1위 트로피를 받게 되어 정말 기쁘고, 이런 뜻깊은 선물을 받을 수 있는 건 모두 다이브(공식 팬클럽명)의 응원 덕분이다"라며 "선공개곡 '뱅뱅'부터 많은 사랑을 받은 덕분에 '블랙홀' 활동도 행복하게 임하고 있는 만큼, 남은 활동도 아이브만의 색깔을 더욱 다양하게 보여드릴 수 있도록 노력할 테니 많은 응원 부탁드린다"라고 소감을 전했다.
지난달 23일 발매된 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 더블 타이틀곡 '블랙홀'은 시네마틱한 사운드와 셔플 리듬이 조화를 이룬 곡으로, 아이브가 바라보는 현재와 더 큰 도약을 향한 메시지를 담은 곡이다. '원하면 뭐든 이뤄지리라' 등 주체적인 노랫말로 희망적인 메시지를 전하며 아이브표 나르시시즘을 재정의해 국내외로 많은 사랑을 받고 있다.
아이브는 이번 정규 2집을 통해 선공개곡 '뱅뱅'에 이어 '블랙홀'로 무대를 이어가며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 증명하고 있다. '쇼! 챔피언'에서 '블랙홀'로 1위 트로피를 들어올린 만큼, 계속될 쌍끌이 흥행 행보에도 관심이 모인다.
아이브는 오늘(5일) Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'BLACKHOLE(블랙홀)' 활동을 이어간다.
