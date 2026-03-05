'52세' 김성수, ♥12세 연하 박소윤과 핑크빛 만남.."모든 것 함께 하고 싶어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 김성수-진이한-서준영의 출연을 확정하며, 새로운 '신랑즈'들의 설렘 폭발 데이트 현장을 담은 티저를 전격 공개했다.

3월 19일(목) 밤 10시 첫 방송하는 '신랑수업2'가 기존 출연진인 김성수에 이어 진이한, 서준영을 새롭게 투입하며 연애 예능 판도를 뒤흔들 '新 신랑즈 라인업'을 완성했다. 특히 새 멤버로 합류한 진이한과 서준영은 오랜 연예계 경력으로 쌓아온 젠틀한 '실장님', '본부장님' 이미지와는 달리, 연애 앞에서는 어쩔 줄 모르는 '허당 반전 매력'을 대방출할 예정이라 기대감을 한껏 끌어올린다.

이런 가운데 제작진은 김성수-진이한-서준영의 소개팅 및 데이트 현장을 담은 3인3색 티저를 공개하며 설렘 지수를 수직 상승시켰다. 앞서 지난해 12월 '신랑수업'을 통해 쇼호스트 박소윤과 핑크빛 만남을 시작한 김성수는 이번 티저에서 "끊임없이 서로를 궁금해하는 사랑을 하고 싶다. 함께할 수 있는 모든 것을 함께 하고 싶다"면서 박소윤과 더욱 깊어진 관계를 암시해 궁금증을 드높인다.


또 작품 속 카리스마 넘치는 모습과는 한결 다른 비주얼로 소개팅에 나선 진이한은 "결이 맞는 사람을 만나고 싶다"라는 바람을 전하는 동시에, 소개팅 여성에게 "저랑 닮은 것 같아요"라며 수줍게 '직진 호감' 멘트를 던져 현장을 달달하게 만든다. 마지막으로 환한 미소와 함께 등장한 서준영은 "서로 감사하면서 공유할 수 있는 사랑, 함께하면 뭐든 즐겁지 않을까요?"라는 말로, 매너 넘치는 첫 소개팅을 예고해 본방송을 향한 기대감을 끌어올린다.

새로운 '신랑즈'의 연애 이야기가 시작되는 소개팅 및 데이트 현장과, 이들에게 아낌없는 연애 조언을 가동할 3MC 이승철-탁재훈-송해나의 신선한 MC 호흡은 3월 19일(목) 밤 10시 첫 방송되는 채널A '신랑수업2 에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.