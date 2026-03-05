이주승, 결국 길바닥에 철퍼덕…"췌장 같은 곳"(나혼산)

기사입력 2026-03-05 15:03


이주승, 결국 길바닥에 철퍼덕…"췌장 같은 곳"(나혼산)
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 이주승이 무질서와 혼돈이 공존하는 옷방 정리에 나선다. 그런 가운데, 그가 약 30kg의 보따리를 멘 채 길바닥에 철퍼덕 쓰러진 모습이 포착돼 도대체 어떤 상황이 벌어진 것인지 본방송에 대한 궁금증을 자아낸다.

오는 6일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 혼돈의 옷방을 정리하는 이주승의 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 방 안을 가득 메운 옷들로 인해 발 디딜 틈 없는 이주승의 옷방이 포착돼 시선을 사로잡는다. 옷방 정리에 나선 이주승은 "눈에 거슬리는 건 모두 옷방행"이라며 자신의 옷방을 "췌장 같은 곳"이라고 소개해 폭소를 자아낸다.


이주승, 결국 길바닥에 철퍼덕…"췌장 같은 곳"(나혼산)
사진 제공=MBC
이주승은 "가격 배제, 감정 배제"라며 옷 정리를 위한 자신만의 원칙도 공개한다. 그러나 최애 컬러인 딥그린 반바지 앞에서는 마음이 흔들리는 모습을 보여 웃음을 유발한다.

티셔츠부터 코트까지, 옷을 정리하며 멀쩡하지만 잘 입지 않는 옷을 담은 보따리의 무게는 약 30kg에 달한다고. 이주승은 "무지개 그랜드 바자회를 보고 기부를 해보고 싶다는 생각이 들었다"라며 보따리를 양쪽 어깨에 메고 성수동 거리로 향한다.


이주승, 결국 길바닥에 철퍼덕…"췌장 같은 곳"(나혼산)
사진 제공=MBC
마치 군장을 메고 행군하듯 휘청거리며 고행길을 걷던 이주승은 '이것'의 유혹에 흔들리는가 하면, 땀을 뻘뻘 흘리며 길바닥에 철퍼덕 주저앉는다.

이때 그의 눈에 30kg 보따리에 딱 맞는 '끌차'가 들어오는데, 도착지까지 약 10분을 남겨둔 상황에서 과연 그는 어떤 선택을 할지, 또 최종 목적지는 어디일지 궁금증을 불러일으킨다.

30kg 보따리를 메고 집을 나선 이주승의 모습은 오는 6일 오후 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.


이주승, 결국 길바닥에 철퍼덕…"췌장 같은 곳"(나혼산)
사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

2.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

3.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

4.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

5.

'韓 보다 낫다'는 대만, 호주전 라인업 공개 'ML 출신 리드오프+프리미어12 캡틴 3번'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.