트와이스 정연, 독하게 살 빼고 확 달라진 얼굴...스테로이드 부작용 극복
[스포츠조선 정안지 기자] 트와이스 정연의 물오른 미모와 건강해진 근황이 눈길을 집중시켰다.
정연은 5일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.
사진 속에는 무대에 오르기 전 메이크업 수정을 받고 있는 정연의 모습이 담겨있다. 이때 긴 생머리에 파란색 렌즈를 착용한 정연은 인형 같은 비주얼을 자랑하며 시선을 사로잡았다.
어떠한 각도에서 찍어도 살아남은 정연의 빛나는 미모. 여기에 핑크빛 러블리 메이크업이 더해져 정연만의 특유의 사랑스러운 매력이 배가 됐다.
특히 정연은 날렵한 턱선을 드러내며 한층 슬림해진 모습으로 눈길을 끌었다. 이전보다 더욱 또렷해진 얼굴선과 건강해 보이는 표정이 더해지며 팬들의 반가움을 자아냈다.
앞서 정연은 2020년 목 디스크 수술을 받은 뒤 치료 과정에서 스테로이드제를 복용했다. 그러나 부작용으로 체중이 급격히 증가하는 등 건강상의 어려움을 겪었고, 이로 인해 활동을 네 차례 중단하며 회복에 집중한 바 있다.
이후 꾸준한 관리와 운동을 통해 건강을 회복한 정연은 트와이스 활동에 복귀, 최근에는 안정된 컨디션 속에서 밝은 모습을 보여주며 무대를 통해 활발한 활동을 이어가고 있어 많은 응원을 받고 있다.
