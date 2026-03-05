김신영, 44kg 빼고 10년 유지했는데..5개월 전부터 요요 "돌아오니 마음 편해"

기사입력 2026-03-05 15:20


김신영, 44kg 빼고 10년 유지했는데..5개월 전부터 요요 "돌아오니…

[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 김신영이 요요를 고백한 뒤 솔직한 심경을 전했다.

5일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서 김신영은 요요 고백 이후의 심경을 털어놨다.

이날 김신영은 '경칩이 되니까 입맛이 깨어난다'는 청취자의 사연에 "나는 경칩이 11월 정도부터 시작된 것 같다"고 말했다. 이어 "많은 분들이 아시겠지만 다시 돌아왔다. 이제 마음이 좀 편하다"고 밝혔다.

그는 "먹고 싶은 건 다 먹어야 한다. 이건 어쩔 수 없다"며 "봄동 비빔밥이 강호동의 밈처럼 역주행되면서 큰 사랑을 받고 있다. 안영미까지 봄동 비빔밥을 먹는 거 보니까 이게 유행이긴 유행이구나 싶더라. 그래서 나도 먹었다"고 전했다.


김신영, 44kg 빼고 10년 유지했는데..5개월 전부터 요요 "돌아오니…
앞서 지난달 28일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 44kg 감량 후 오랜 기간 체중을 유지해 온 김신영이 한층 통통해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

이날 김신영은 "술 안 마시기 시작하면서 살이 빠졌다. 지금도 술은 안 마신다"며 "(요요 이유를) 모르겠다. 사람들이 살 빼고 10년 정도 유지하면 아무리 먹어도 전으로 안 돌아간다고 하는데 바로 돌아간다"고 말했다.

심경의 변화로 요요가 온 것이냐는 질문에는 "심경의 변화 하나도 없다. 그냥 '인생 뭐가 있나. 맛있는 것 좀 먹고 살자. 너무 참았다' 싶어서 초코케이크를 조금 먹었다. 한 판 정도 먹었다"고 털어놨다.

그러면서 "라면은 기본 국물 라면 3봉 시작하고, 그다음에 입이 텁텁하니까 비빔라면 2봉 먹고, 유니크한 걸 먹고 싶어서 짜장라면까지 합체해서 2봉 정도 먹었다. (예전의 내가) 내 안에 남아있더라. 깜짝 놀랐다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

2.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

3.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

4.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

5.

'韓 보다 낫다'는 대만, 호주전 라인업 공개 'ML 출신 리드오프+프리미어12 캡틴 3번'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.