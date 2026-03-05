김주하 아들, 193cm 훈훈 비주얼..母 닮은 외모 "모델 학원도 등록"

기사입력 2026-03-05 23:09


[스포츠조선 조윤선 기자] 오은영 박사가 김주하 아들의 외모에 대해 극찬했다

5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 · 아이들 근황)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김주하가 출연해 아들의 근황을 전했다.

이날 김주하는 첫째 아들에 대해 "최근 대학에 합격했다. 10년 동안 야구하면서 좌절만 했다. 맨날 다치고 수술해서 자존감이 떨어져 있었는데 처음으로 뭔가 이뤄냈다"고 밝혔다. 이어 "공부와 운동 중 뭐가 더 쉽냐고 물어봤더니 공부가 훨씬 더 쉽다더라. 공부는 한 만큼 보이는데 운동은 아무리 열심히 해도 다치면 끝나니까"라고 덧붙였다.

오은영은 부상이 잦았던 김주하의 아들을 안타까워하며 "그래도 어린 나이에 다양한 경험을 해보는 건 나쁘지 않다. 자기가 좋아하는 걸 결과 상관없이 해보는 건 좋다"고 말했다.

김주하는 "운동하면서 좌절이 너무 컸다. 애가 얼굴이 너무 어두웠다. 그런데 이번에 자기가 노력해서 대학에 가니까 얼굴이 좀 펴진 거 같다"며 "나는 대학에 갔다는 게 고마운 게 아니라 자존감이 생겼다는 게 의미가 있다고 본다"며 흐뭇한 미소를 지었다.


오은영은 "공부도 열심히 해서 성적도 많이 오르지 않았냐"고 물었고, 김주하는 "미쳤다. 7~8등급 받던 애가 다 1등급 받아서 나도 놀랐다. 내 덕이다. 내가 수학은 고2까지 시켰다"고 답했다. 이를 들은 오은영은 "넌 임신했을 때도 수학의 정석 풀지 않았냐"고 말해 놀라움을 자아냈다.

또 오은영은 김주하 아들의 외모에 대해 "어쩜 그렇게 잘생겼냐. 내가 스치듯 말했는데 나중에 야구 못 하게 되면 모델 시켜도 된다고 했을 정도로 잘생겼다"고 칭찬했다.

그러나 김주하는 "생긴 건 별로다. 키는 크다. 193cm인데 고3 이후로 성장이 끝난 거 같다"고 말했다. 이어 "고액 알바를 시켜서 학비에 보탬이 되라고 모델 학원을 등록했다"고 덧붙였다.

제작진의 요청에 김주하는 아들의 사진을 공개했고, 오은영은 "주하랑 비슷하게 생겼다"고 말했다. 사진을 본 제작진 역시 훈훈한 비주얼에 감탄했고, 김주하는 쑥스러운 듯 "얼굴은 평범하다"며 겸손한 모습을 보였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

