김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 절대 안쓰고 이름 불러"(오은영 버킷리스트)

|
[스포츠조선 고재완 기자] "아들이 아빠를 휴대폰에 '주먹배신자'라고 저장해놨더라."
오은영은 이를 두고 "부모가 물리적인 힘으로 아이에게 공포를 경험하게 하면 이루 말할 수 없는 나쁜 영향을 준다"고 짚었다. 김주하는 또 "아들이 아빠라는 표현을 절대 안 쓴다. 이름을 부른다"고 덧붙였다.
김주하는 "아들과의 대화를 고민하고 있다. 언젠가 아들과 진지하게 이야기를 나누고 싶은데 어떤 말을 해야 할지 모르겠다"고 털어놨다. 이에 오은영은 "식상해 보여도 가장 중요한 말이 있다"고 조언했다. 그는 "보호해야 할 아버지로부터 공격을 받아서 안전과 생존, 생명의 위협을 느꼈으니 얼마나 공포스러웠겠니라는 말을 해줘야 한다"며 "엄마가 보호해야 하는 몫이 있었는데 너무 미안하다고 말해야 한다"고 했다.
|
|
|
이날 영상에서는 김주하가 이혼 이후 겪었던 심리 변화도 언급됐다. 김주하는 "나는 계속 내 잘못이라는 생각을 했었다. 박수도 양손이 있어야 소리가 난다고 생각했다"고 했다. 이에 오은영은 "속이려고 작정한 사람을 어떻게 막겠느냐"며 "처음부터 의심하고 시작하는 관계는 없다. 사랑하고 믿는 관계로 시작하는 것이 정상"이라고 위로했다.
두 사람은 오랜 시간 서로를 지켜본 사이이기도 했다. 오은영은 "김주하는 사람들이 생각하는 것처럼 도도하거나 새침한 사람이 아니라 털털하고 허당 같은 면이 있다"고 말했다. 김주하는 "어릴 때부터 덜렁대는 성격이라는 말을 많이 들었다"며 웃었다.
이날 대화에서는 아들의 근황도 전해졌다. 김주하는 "10년 동안 야구를 하며 부상과 좌절을 많이 겪었는데 최근 공부를 하며 성적이 크게 올랐다"며 "대학에 간 것도 고맙지만 무엇보다 자존감이 다시 생긴 것이 의미 있다"고 했다.
김주하는 최근 출간한 책에 대한 이야기도 했다. 그는 "처음에는 AI 도움을 받아 책을 쓰려고 했지만 인터넷 정보와 실제 내용이 달라 결국 직접 쓰게 됐다"고 밝혔다. 또 자립준비청년에 대한 관심을 밝히며 "세상에 나왔을 때 의논할 수 있는 믿을 만한 어른 한 명이 있는 것이 중요하다"고 말했다.
오은영은 이날 대화를 마무리하며 "사람은 자신의 상처를 마주해야 진짜 회복이 시작된다"고 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com