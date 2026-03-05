김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 절대 안쓰고 이름 불러"(오은영 버킷리스트)

기사입력 2026-03-06 11:59


김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 …

[스포츠조선 고재완 기자] "아들이 아빠를 휴대폰에 '주먹배신자'라고 저장해놨더라."

방송인 김주하가 꺼낸 아들의 기억은 충격적이었다. 김주하는 5일 공개된 오은영 박사의 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'의 '드디어 만났다슌 김주하가 오은영에게 고마워 하는 이유 (최초 고백 · 아이들 근황) [으녕이랑 밥먹자]'라는 제목의 영상에 출연해 과거 결혼생활과 아이들이 겪었던 두려움을 털어놨다.

김주하는 "(아들) 준서는 아빠 전화번호를 적어 놨는데 거기에 '주먹배신자'라고 써놨더라"며 "어릴 때 아기가 썼던 건데 그게 아빠에 대한 상징적인 단어였던 것 같다"고 말했다. 이어 "아이들이 집에 들어가면 30분, 한 시간씩 안 나왔던 적도 있었다. 그만큼 두려움이 많았다"고 당시 상황을 설명했다.

오은영은 이를 두고 "부모가 물리적인 힘으로 아이에게 공포를 경험하게 하면 이루 말할 수 없는 나쁜 영향을 준다"고 짚었다. 김주하는 또 "아들이 아빠라는 표현을 절대 안 쓴다. 이름을 부른다"고 덧붙였다.

김주하는 "아들과의 대화를 고민하고 있다. 언젠가 아들과 진지하게 이야기를 나누고 싶은데 어떤 말을 해야 할지 모르겠다"고 털어놨다. 이에 오은영은 "식상해 보여도 가장 중요한 말이 있다"고 조언했다. 그는 "보호해야 할 아버지로부터 공격을 받아서 안전과 생존, 생명의 위협을 느꼈으니 얼마나 공포스러웠겠니라는 말을 해줘야 한다"며 "엄마가 보호해야 하는 몫이 있었는데 너무 미안하다고 말해야 한다"고 했다.


김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 …

김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 …

김주하 "아들, 父를 '주먹배신자'라고 휴대폰에 저장…'아빠'라는 표현 …
김주하는 과거 아들이 "아빠 보고 싶다"고 말했던 상황도 떠올렸다. 그는 "처음엔 깜짝 놀랐는데 알고 보니 아이는 내가 그 말을 아빠에게 전달해서 상황이 좋아질 거라고 생각했던 것 같다"며 "아빠가 나를 때리지 않겠지라는 걸 확인하고 싶었던 것 같다"고 설명했다.

이날 영상에서는 김주하가 이혼 이후 겪었던 심리 변화도 언급됐다. 김주하는 "나는 계속 내 잘못이라는 생각을 했었다. 박수도 양손이 있어야 소리가 난다고 생각했다"고 했다. 이에 오은영은 "속이려고 작정한 사람을 어떻게 막겠느냐"며 "처음부터 의심하고 시작하는 관계는 없다. 사랑하고 믿는 관계로 시작하는 것이 정상"이라고 위로했다.

두 사람은 오랜 시간 서로를 지켜본 사이이기도 했다. 오은영은 "김주하는 사람들이 생각하는 것처럼 도도하거나 새침한 사람이 아니라 털털하고 허당 같은 면이 있다"고 말했다. 김주하는 "어릴 때부터 덜렁대는 성격이라는 말을 많이 들었다"며 웃었다.


이날 대화에서는 아들의 근황도 전해졌다. 김주하는 "10년 동안 야구를 하며 부상과 좌절을 많이 겪었는데 최근 공부를 하며 성적이 크게 올랐다"며 "대학에 간 것도 고맙지만 무엇보다 자존감이 다시 생긴 것이 의미 있다"고 했다.

김주하는 최근 출간한 책에 대한 이야기도 했다. 그는 "처음에는 AI 도움을 받아 책을 쓰려고 했지만 인터넷 정보와 실제 내용이 달라 결국 직접 쓰게 됐다"고 밝혔다. 또 자립준비청년에 대한 관심을 밝히며 "세상에 나왔을 때 의논할 수 있는 믿을 만한 어른 한 명이 있는 것이 중요하다"고 말했다.

오은영은 이날 대화를 마무리하며 "사람은 자신의 상처를 마주해야 진짜 회복이 시작된다"고 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남' 장항준 감독 "한번도 상상 못한 천만..♥김은희 기뻐하면서도 조심스러워"(일문일답)

2.

'사기캐' 22기 영숙 "결혼 2주 만 이혼, 내 유전자 휼륭해 애 4명 낳고파"

3.

박재범, 2PM 탈퇴 16년 만에 언급 "많은 분께 피해끼쳐 죄송할 뿐"

4.

블랙핑크 또 기록 썼다…‘DEADLINE’ 초동 177만장, 걸그룹 역대 1위

5.

"죽을 뻔한 얘기해 주세요"..심정지 김수용, 김숙과 만났다..기적회생후 첫 동반출연(도라이버)

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남' 장항준 감독 "한번도 상상 못한 천만..♥김은희 기뻐하면서도 조심스러워"(일문일답)

2.

'사기캐' 22기 영숙 "결혼 2주 만 이혼, 내 유전자 휼륭해 애 4명 낳고파"

3.

박재범, 2PM 탈퇴 16년 만에 언급 "많은 분께 피해끼쳐 죄송할 뿐"

4.

블랙핑크 또 기록 썼다…‘DEADLINE’ 초동 177만장, 걸그룹 역대 1위

5.

"죽을 뻔한 얘기해 주세요"..심정지 김수용, 김숙과 만났다..기적회생후 첫 동반출연(도라이버)

스포츠 많이본뉴스
1.

"형우형이 자기말만 들으면 12승 한다고..." 고개갸웃 최원태의 귀는 강민호에게로...[오키나와 코멘트]

2.

'경질이 답이다' 英 BBC의 단호한 결론, '소방수' 투도르는 토트넘의 2부 강등을 구할 적임자가 아니다

3.

150㎞ 직구 10개로 삼자범퇴라니... 트레이드 3년만에 복덩이될까. "1회부터 준비했다"[오키나와 코멘트]

4.

악! 옆구리가 또, 송성문 130m 대형 홈런 치고 교체됐다...예방차원이라지만

5.

"부었다" 왼발 꺾인 이정후 주저앉자, 韓 아찔했다…"일단 경기는 할 수 있는 상태인데…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.