'임창정♥' 서하얀, 83kg→52kg 몸매 유지 비결 "단백질 꼭 챙겨 먹어"

기사입력 2026-03-07 19:00


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 임창정의 아내 서하얀이 건강 관리에 신경 쓰는 일상을 공개했다.

6일 서하얀의 유튜브 채널에는 '오랜만에 셀캠 브이로그. 0호 인기가요 응원, 아이들 개학, 두쫀쿠 반응, 왕사남 보고 왔어요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 남편의 음악 방송 응원부터 아이들 등교 준비, 영화 '왕과 사는 남자' 관람까지 소소한 일상이 담겼다.

특히 서하얀은 식사를 하며 건강 관리에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

닭가슴살 샐러드를 준비한 그는 "지금 단백질이 가득한 음식을 먹으려고 먹기 전에 카메라를 켰다. 요즘 건강에 굉장히 신경을 쓰고 있어서 단백질을 매일 챙겨 먹으려고 한다"며 "바쁠 때는 떡볶이, 빵, 커피 같은 걸로 하루를 때울 때가 많다"고 말했다.


이어 "오늘은 작정하고 단백질을 꼭 챙겨 먹어야겠다 싶어서 배달 앱에서 '단백질'을 검색해 음식을 시켰다"고 설명했다. 그러면서 "저는 끝까지 한국인이라 소스는 매운 소스로 골랐다"며 웃음을 보였다.

또 그는 "이건 다이어트식이 아니라 건강식"이라며 "내 몸은 내가 스스로 챙겨야 한다. 걱정해 줄 수는 있어도 결국은 내가 나 자신을 먼저 챙겨야 한다"고 덧붙였다.

앞서 서하얀은 자신만의 급찐급빠 쿨팁을 공개하며 "나도 살이 찐다. 탄수화물, 밀가루 못 참는다. 건강식만 먹는 게 아니기 때문에 늘 꾸준히 관리 중"이라며 "몸무게가 가장 많이 나갔을 때는 임신 중 만삭 때 83kg이었다. 하루 6끼 먹었다. 임신하지 않았을 때 최고 몸무게는 58kg이었다. 지금은 52kg에서 54kg 유지 중이다"라고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.