이재룡, 중앙분리대 연속 충돌후 '그대로 쌩'..CCTV에 찍힌 음주사고 순간

기사입력 2026-03-07 23:39


이재룡, 중앙분리대 연속 충돌후 '그대로 쌩'..CCTV에 찍힌 음주사고…
사진=MBN 뉴스 캡처

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이재룡이 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠났다 경찰에 붙잡힌 가운데, 사고 당시 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다.

7일 MBN 등 복수 매체에 따르면 이재룡은 지난 6일 밤 11시쯤 삼성중앙역 인근 도로에서 승용차를 운전하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 그대로 현장을 떠났다.

인근 CCTV에는 사고 순간이 고스란히 담겼다. 영상에는 이재룡이 몰던 차량이 빠른 속도로 달리다 중앙분리대를 잇따라 들이받는 모습이 포착됐다. 수십 미터에 걸친 중앙분리대가 크게 파손됐지만 운전자는 차량에서 내리지 않은 채 그대로 현장을 벗어났다.

이후 해당 차량은 인근 골목에서 다시 포착됐다. 차량 앞부분은 사고 여파로 파손된 상태였으며, 중앙분리대 파편이 도로 위에 떨어진 채 이동하는 모습이 확인됐다.


이재룡, 중앙분리대 연속 충돌후 '그대로 쌩'..CCTV에 찍힌 음주사고…
사진=MBN 뉴스 캡처
사고 직후 이재룡은 자신의 자택에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 의해 검거된 것으로 전해졌다.

경찰이 실시한 약물 간이 검사에서는 음성 반응이 나온 것으로 알려졌다. 다만 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 조사됐다. 이재룡은 경찰 조사에서 "운전 당시에는 음주 상태가 아니었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

현재 서울 강남경찰서는 차량 블랙박스 등을 토대로 사고 당시 행적과 음주운전 여부 등을 조사하고 있다.

한편 이재룡은 2003년에도 강남에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물 손괴)로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

2.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

3.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

4.

전미도, '왕사남' 천만 돌파에 감격 "참으로 행복하고 보람돼"[전문]

5.

♥김준호 결혼 잘했네..김지민, 수준급 요리실력 "완벽한 백반"

연예 많이본뉴스
1.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

2.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

3.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

4.

전미도, '왕사남' 천만 돌파에 감격 "참으로 행복하고 보람돼"[전문]

5.

♥김준호 결혼 잘했네..김지민, 수준급 요리실력 "완벽한 백반"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

3.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

4.

'2⅔이닝 4실점' 고영표, 한일전 역시 무리였나…스즈키-오타니-스즈키 쾅쾅쾅! 역전패 대위기

5.

[속보] '류현진 전격 출격' 대만전 선발 낙점, 韓 곽빈-더닝까지 다 쏟아붓는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.