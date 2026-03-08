양준혁, ♥박현선과 딸 생각에 눈물 "임신 막달까지 불안함 커" ('사당귀')

기사입력 2026-03-08 09:01


양준혁, ♥박현선과 딸 생각에 눈물 "임신 막달까지 불안함 커" ('사당…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 양준혁이 녹화 중 아내와 딸 생각에 폭풍 오열한다.

8일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 347회에서는 양식장과 10분 거리인 포항의 아파트로 이사한 방신 양준혁의 모습이 공개되는 가운데, 양준혁이 인생 13개월차 딸 이재를 향한 애틋한 마음을 드러내며 오열한다.

'사당귀'에 첫 등장한 이재가 아빠 양준혁을 닮은 꼴을 인증한다. 방신 양준혁처럼 방어 인형에 뽀뽀를 하는가 하면, 남다른 손아귀 힘을 뽐내며 양준혁 딸 다운 면모를 뽐낸 것. 특히 액자를 손에 꽉 쥔 이재의 모습에 전현무가 "아빠 DNA가 있네"라며 놀라워하자 양준혁은 "우리 이재 손아귀 힘이 대단하다"라고 자랑하며 "돌잡이에서 야구공을 잡았다"라고 밝혀 양신의 슈퍼 DNA를 지닌 여자 야구 선수 탄생할지 기대감을 자극한다.

이 가운데, 양준혁의 뜻밖의 고백이 스튜디오를 눈물바다로 만든다. 양준혁은 "아내가 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신을 했는데 그 중 아들이 유산됐다"라고 가슴 아픈 사연을 털어 놓는다. 양준혁은 임신이 안될 수도 있다는 불안감 속 첫 시험관 시술에서 쌍둥이를 임신하게 되자 행복감을 이루 말할 수 없었다고. 하지만 병원에 갈 때마다 한 아이의 심장소리가 점점 작아지더니 결국 유산됐다고 밝힌다. 양준혁의 아내는 "두 아이 중 하나라도 잘 지키고 싶었다. 표현은 못했지만 이재를 지키기 위해 막달까지 불안함이 엄청 컸다"라고 고백해 앙준혁을 폭풍 오열하게 한다.

한 아이를 보내고 남은 아이는 괜찮을까라는 불안감 속에서 우렁차게 태어난 이재의 모습에 양준혁은 눈물을 왈칵 쏟는다. 이재의 초음파 사진과 심장소리를 들은 양준혁은 당시 감정이 떠오르는 듯 오열을 멈추지 못한다고.

양준혁은 딸과 아내를 위한 애틋한 마음을 고백한다. 그는 "내가 애정 표현에 서툴다"라며 "묵묵하게 견뎌준 아내가 너무 고마웠다"라고 말하더니 "아내와 하나 밖에 없는 딸 너무 사랑해. 우리 이재 잘 키우자. 마누라 최고"라며 그 누구보다 소중한 가족들에게 자신의 마음을 표현했다는 후문이다. 아내와 딸 이재를 향한 양준혁의 애틋한 사랑과 폭풍 오열은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

'55세' 고현정, 야채 김밥으로 한 끼..'충격의 초소식' 근황

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

'55세' 고현정, 야채 김밥으로 한 끼..'충격의 초소식' 근황

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

한국 더그아웃 향한 오타니의 짧고 조용했던 목례, '패자에 대한 배려'가 빛난 한 장면[도쿄 현장]

3.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

4.

145㎞→155㎞, '구속만 10㎞ 회복되면…' 베일 벗은 광속 아쿼, '만족'은 이르다. 가능성은 보였다

5.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.