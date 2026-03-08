진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

기사입력 2026-03-08 19:59


진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 입양한 딸과 이룬 새 가정의 행복함을 전했다.

8일 진태현은 "안녕하세요 진태현입니다. 평안하시죠? 저는 오늘 아내와 부천로드레이스를 다녀왔습니다"라며 근황을 공개했다.

진태현은 "저는 부상에서 다 회복하고 좋아졌지만 다음을 목표를 위해 절대 무리하지 않기로 해서 아내만 10km 대회에 출전했습니다. 혼자 출전 했지만 아주아주 예쁘게 달려 아름답게 골인했습니다. 여유롭게 53분 올해 시즌 베스트네요ㅎ (2주동안 20분 훈련했음…ㅎㅎ)"이라며 아내 박시은을 자랑했다.

이어 "저희를 엄마 아빠라고 불러주는 우리 지혜도 대회에 출전하고 본인 기록에서 50초 가까이 빨리 들어와 PB를 기록했습니다. 35분 09초!! 뒤쪽에서 달렸는지 칩기록보다 4초 느리게 들어왔네요. 그래도 장하고 대회 4등 축하"라며 입양한 딸의 자랑스러운 기록 역시 공개했다.

그는 "또, 예천 대회에서 딸처럼 아끼는 우리 꿈나무 후원 선수가 5km 대회에서 18분 26초로 전체 4위 중학교 1학년 1위 멋지게 성적을 냈습니다. 경사입니다 경사~"라며 기쁜 소식을 전했다.


진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶…
그러면서 "많은 분들이 저희를 궁금해 수근대거나 너무너무 이상하게 생각합니다. 왜 남을 저렇게 까지 아끼고 나누며 사냐고, 그리고 남의 자식을 자녀 삼냐고. 일단 저희는 누구에게 보이기 위해 이런 삶을 살지 않습니다. 억지로 찾아가고 함께하고 같이 먹고 시간을 기꺼이 나누며 사랑하면서 살고 있습니다"라며 남들이 이해해주지 않더라도 사랑을 나누는 삶에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다.

이어 "앞으로도 저희 두 사람이 많은 가족을 품을 수 있게 기도하고 응원해 주세요. 저희는 그런 삶을 꿈꾸고 살아갑니다. 열심히 돈을 벌고 열심히 사는 이유도 사랑하는 사람들과 함께 하늘을 바라보기 위함입니다. 이 땅에 좋은 것을 바라보면 하늘을 바라볼 수 없습니다. 아내와 함께 이 삶의 여정 늘 달리는 로드레이싱처럼 힘차게 완주해보려 합니다"라 했다.

한편 진태현·박시은 부부는 2015년 결혼했으며, 현재 세 딸을 입양해 함께 돌보고 있다.


두 사람은 지난 1일 "2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했다"며 유산한 친자녀를 언급하며 마음을 전한 바 있다.

진태현은 "내려놓고 포기할 줄 알아야 새로운 시작을 할 수 있다. 친자녀는 아니지만, 아빠·엄마라고 불러주는 우리 딸들과 늘 함께하며 멋지게 살겠다"고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

2.

'임라라♥' 손민수, 육아 중 쓰러졌다...8kg子 들다 허리 삐끗 "뚝 소리나" ('엔조이커플')

3.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

4.

박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

5.

김준호♥김지민, 쌍둥이 부모 스포인가...절친 홍인규 "쌍둥이 아빠 보여줘" ('독박투어4')

연예 많이본뉴스
1.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

2.

'임라라♥' 손민수, 육아 중 쓰러졌다...8kg子 들다 허리 삐끗 "뚝 소리나" ('엔조이커플')

3.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

4.

박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

5.

김준호♥김지민, 쌍둥이 부모 스포인가...절친 홍인규 "쌍둥이 아빠 보여줘" ('독박투어4')

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

3.

미국행 전세기 탑승 시나리오...호주전 5대0, 6대1, 7대2 승리 때만 가능하다

4.

'미스터리' 운명을 가른 10회초 승부치기 스퀴즈, 그는 왜 3루를 선택했나 [승부처]

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.