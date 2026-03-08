양준혁♥박현선, 임신 중 子 잃었다..."심장소리 잘 안들려"('사당귀'…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 양준혁, 박현선 부부가 쌍둥이 임신 중 한 명이 유산된 사실을 털어놓으며 눈물을 흘렸다.
이에 박현선은 "쌍둥이 였다가 한 명이 유산됐다. 아들이었다. 조금 아쉽더라"라고 유산 사실을 털어놨다.
그는 "시험관 시술로 아이를 낳았다. 큰 기대 없이 시험관 시술을 시작했는데, 막상 시작하니 아이가 너무 갖고 싶더라"면서 "감사하게 한 번에 쌍둥이가 찾아왔다"라면서 행복했던 당시를 회상했다.
박현선은 "슬퍼할 틈도 없이 '남은 한 명은 꼭 지켜야겠다'는 생각이 컸다"라면서 오직 딸을 생각하며 버텨온 시간을 이야기했다.
양준혁은 "유산 소식을 듣자마자 제일 걱정되는 건 아내였다. 나는 큰일을 많이 겪어봤기 때문에 견뎌낼 수 있는데 아내가 혹시 상처받지 않을까"라면서 "다행히 그때는 아내가 나보다 더 어른 같았다"라면서 어른스럽게 이겨낸 아내에게 고마운 마음을 전했다.
혼자 남았지만 우렁차게 뛰던 딸의 심장. 이후 엄마를 위로하듯 무럭무럭 자랐고 건강한 모습으로 세상에 나왔다. 이때 양준혁은 "아내가 진짜 너무 고맙더라"라면 힘든 내색 없이 묵묵히 버텨준 아내를 향한 고마움에 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.
