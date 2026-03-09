[SC리뷰] 한지민♥박성훈 4회만에 결국 키스…시청률 최고 6.2%

[스포츠조선 조민정 기자] 한지민과 박성훈의 관계가 '쌈'에서 '썸'으로 급변했다. 결국 첫 키스까지 이어지며 로맨스가 본격 점화됐다.

지난 8일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 4회에서는 이의영(한지민)과 송태섭(박성훈)이 오해와 갈등 끝에 서로의 마음을 확인하며 조심스러운 첫 입맞춤을 나누는 장면이 그려졌다. 이날 방송은 수도권 5.5%, 전국 4.8%의 시청률을 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 분당 최고 시청률은 수도권 기준 6.2%까지 올랐다. 닐슨코리아 유료가구 기준이다.

이날 이의영은 자신이 근무하는 더 힐스 호텔과 비즈니스 관계에 있는 공간 브랜드 HOME의 대표가 바로 첫 번째 소개팅 상대였던 송태섭이라는 사실을 알게 되며 당혹감을 감추지 못했다. 호텔 측이 과거 팝업 협업을 요청했다가 일방적으로 취소한 전력이 있었기 때문이다. 여기에 다시 협의를 요청해야 하는 상황까지 겹치며 난처한 입장에 놓였다.

하지만 소개팅 자리에서 곧바로 비즈니스 이야기를 꺼내는 것도 쉽지 않았다. 이의영은 준비해 온 제안서를 접어두고 먼저 사과부터 건네며 관계 회복에 나섰다. 이후 송태섭과 그의 동업자 이은호(조복래), 그리고 이은호의 딸 이수아(김로아)와 함께한 캠핑 시간에 자연스럽게 합류하며 거리를 좁혀갔다.

특히 아이와 온몸으로 놀아주며 따뜻한 면모를 보여준 이의영의 모습은 냉랭했던 분위기를 누그러뜨렸다. 점차 부드러워진 분위기 속에서 두 사람은 서로의 오해를 풀어가는 시간을 가졌다.

송태섭은 과거 결혼을 전제로 만남을 이야기했던 발언에 대해 "연애에 대한 책임감과 호감에서 나온 진심이었다"고 털어놓았다. 이의영 역시 추가 소개팅에 나선 이유가 송태섭의 무심한 반응 때문이었다고 고백했다. 서로의 마음을 확인한 두 사람 사이에는 묘한 설렘이 흐르기 시작했다.

그러나 평온한 분위기는 오래가지 않았다. 송태섭이 이의영의 방문 목적이 결국 비즈니스였다는 사실을 알게 되면서 상황은 급격히 냉각됐다. 배신감을 느낀 송태섭은 이의영을 냉정하게 돌려보냈다. 막차가 끊긴 시간에 쏟아지는 비까지 겹치며 이의영은 난처한 상황에 놓였다.

하지만 이내 송태섭의 발걸음이 다시 향했다. 비를 맞으며 버스 정류장에 서 있는 이의영을 찾아온 송태섭은 "이의영 씨는 어떤 사람이냐"고 물으며 다시 이야기를 나눌 기회를 줬다. 이에 이의영은 "지금까지 보여준 모습이 전부가 아니다"라며 자신을 더 보여주고 싶다고 털어놓았다.


감정의 거리가 가까워진 두 사람은 결국 조심스럽게 입을 맞추며 관계의 변화를 예고했다.

한편 이의영과 송태섭의 관계가 급진전된 가운데 두 번째 소개팅 상대 신지수(이기택)가 새로운 변수로 등장했다. 신지수는 이의영이 자주 찾는 호텔 근처 카페 직원으로 나타나 능청스럽게 다가가며 또 다른 관계의 시작을 암시했다.

특히 이의영을 만나기 위해 카페를 찾은 송태섭이 신지수를 발견한 뒤 "어제요, 우리 키스했잖아요"라고 말하며 폭탄 선언을 던져 긴장감을 높였다. 당황한 이의영과 굳은 표정의 신지수까지 세 사람 사이에 형성된 묘한 기류가 향후 전개에 대한 궁금증을 끌어올렸다.

한편 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 한다. 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송되며 OTT 플랫폼 티빙에서도 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

