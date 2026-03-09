교수 된 유연석 모교 세종대 떴다…‘틈만 나면,’ 유재석 “오늘 연식이의 날”

기사입력 2026-03-09 08:12


[스포츠조선 조민정 기자] 교수가 된 유연석이 자신의 모교 세종대 일대에서 '연식이의 날'을 맞이한다.

SBS 예능 '틈만 나면,'은 일상 속 짧은 틈새 시간에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 지난 3일 방송은 수도권 기준 최고 시청률 6.6%, 2049 시청률 1.5%를 기록하며 동시간대 1위에 올랐다. 이날 방송된 드라마와 예능 전체에서도 1위를 차지하며 화요일 예능 강자의 존재감을 다시 한번 입증했다. 닐슨코리아 수도권 기준이다.

오는 10일 방송에서는 MC 유재석, 유연석과 함께 배우 이솜, 김경남, 전석호가 군자동 일대를 찾는다. 네 사람은 왁자지껄한 분위기 속에서 유쾌한 팀플레이와 도파민 넘치는 게임을 펼칠 예정이다.

특히 이날 방송은 유연석에게 더욱 특별한 하루가 된다. 촬영 장소가 유연석의 모교인 세종대학교가 위치한 군자동 일대였기 때문이다. 유연석은 등장부터 들뜬 모습으로 "오늘 너무 든든하다"며 웃음을 감추지 못했다.

유연석은 이동하는 내내 대학 시절 추억을 꺼내며 모교 사랑을 드러냈다. 심지어 틈 주인과 대화를 나누는 상황에서도 대학 이야기를 꺼내며 '세종대 사랑'을 멈추지 않았다는 후문이다. 이를 지켜보던 유재석은 "오늘은 연식이의 날이네"라며 웃음을 터뜨렸고, 급기야 유연석을 "종대형!"이라고 부르며 현장을 웃음바다로 만들었다.

여기에 이솜, 김경남, 전석호는 유연석의 남다른 '틈만 나면,' 사랑까지 폭로해 웃음을 더했다. 이솜은 "연석 선배가 드라마 촬영장에서도 '틈만 나면,' 게임으로 내기를 한다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

유연석 역시 이를 인정하듯 "새벽 촬영을 하고 와도 여기 오면 도파민이 확 올라온다"고 말하며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다. 그러자 전석호는 "연석아 너 도파민 중독 치료 받아야 해"라고 농담을 던져 현장을 웃음으로 물들였다.

모교를 찾은 유연석이 어떤 활약을 펼칠지에도 관심이 쏠린다. 군자동 일대에서 펼쳐질 유재석, 유연석과 배우 이솜, 김경남, 전석호의 도파민 폭발 팀플레이가 또 한 번 웃음을 선사할 전망이다.

한편 SBS '틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.