대만전 연장 패배했지만 SBS 시청률 독주…WBC 분당 최고 8.9%

[스포츠조선 조민정 기자] 한국 야구 대표팀이 대만과의 연장 접전 끝에 아쉬운 패배를 당했지만 WBC 중계 시청률에서는 SBS가 또 한 번 압도적인 1위를 기록했다.
SBS는 2026 WBC 대한민국과 대만 경기 중계에서 수도권 기준 가구 시청률 5.3%, 2049 시청률 2.7%, 시청자 수 66만 명을 기록하며 모든 지표에서 1위를 차지했다. 분당 최고 가구 시청률은 8.9%까지 치솟았다. 같은 시간대 중계한 타사 성적은 가구 시청률 기준 MBC 2.9%, KBS 3.2%, 2049 시청률 기준 MBC 1.3%, KBS 1.4%로 SBS가 큰 격차로 앞섰다. 닐슨코리아 수도권 기준이다.
전국 시청률 역시 SBS가 우위를 보였다. 가구 시청률 4.8%, 2049 시청률 2.3%, 시청자 수 95만 명을 기록하며 타사를 제쳤다. 전국 기준 타사 시청률은 가구 MBC 3.3%, KBS 3.2%, 2049 시청률 MBC 1.3%, KBS 1.5%였다. 한일전에 이어 대만전까지 WBC 중계 시청률 1위를 이어가며 '야구 중계는 SBS'라는 공식을 다시 한번 입증했다.
이번 중계의 중심에는 이대호, 이순철 해설위원과 정우영 캐스터로 구성된 SBS 중계진이 있었다. 세 사람은 연장 접전까지 이어진 경기 흐름을 날카롭게 짚어내며 현장의 긴장감을 생생하게 전달했다.
특히 김도영이 역전 투런 홈런과 동점 적시타를 터뜨리며 공격을 이끌던 장면에서는 중계진의 분석이 빛났다. 정우영 캐스터는 타구의 위력을 강조했고 이대호 위원은 완벽하게 돌아간 스윙과 타격 기술을 높이 평가했다. 이순철 위원 역시 타격 타이밍의 정교함을 짚으며 김도영의 활약을 집중 조명했다.
연장 승부치기 끝에 패배한 장면에 대해서는 냉정한 분석도 이어졌다. 이대호 위원은 결정적인 실투 하나가 홈런으로 연결된 점을 패인으로 꼽았다. 정우영 캐스터는 전날 야간 경기 후 이어진 낮 경기 일정으로 인한 체력 부담과 김혜성의 타구가 수비 정면으로 향하는 등 운이 따르지 않았던 상황을 짚었다.
중계진은 본선 진출이 걸린 다음 경기에 대한 조언도 남겼다. 정우영 캐스터는 최소 실점과 대량 득점이 필요한 상황을 언급하며 공격진의 집중력을 강조했다. 이순철 위원 역시 선수들이 본래 기량을 발휘한다면 호주를 상대로 충분히 승산이 있다는 분석을 내놓으며 분위기 반전을 주문했다.
한편 대한민국 대표팀의 운명이 걸린 호주전은 9일 오후 7시에 열린다. SBS는 이대호, 이순철 해설위원과 정우영 캐스터의 해설로 다시 한번 경기를 중계할 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com