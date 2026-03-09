“오디션 보는 기분”…‘조선의 사랑꾼’ 홍석천, 딸 상견례 앞두고 ‘초긴장’

기사입력 2026-03-09 08:35


[스포츠조선 조민정 기자] 홍석천이 딸의 결혼을 앞두고 상견례 자리에서 긴장한 모습을 드러낸다.

9일 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에는 딸의 상견례를 앞두고 긴장한 홍석천의 모습이 담겼다. 딸과 함께 상견례 장소로 향하는 기차에 오른 홍석천은 커피를 흘리는 등 평소와 달리 초조한 기색을 감추지 못했다. 그런 홍석천을 다독이며 살뜰히 챙기는 딸의 모습은 훈훈함을 더했다.

딸이 "긴장되느냐"고 묻자 홍석천은 "나는 사돈 사진도 못 보지 않았느냐"며 속내를 털어놓았다. 이어 "그쪽 집안은 나를 너무 잘 아는데 나는 그쪽 집안을 모르니까 오디션 보는 것 같다"고 말하며 상견례를 앞둔 부담감을 드러냈다. 이에 딸 역시 "그 정도냐. 시부모님 될 분이니까 떨리는 거잖아. 나도 긴장된다"며 공감했다.

홍석천은 제작진과의 인터뷰에서도 복잡한 심경을 전했다. 그는 "저 같은 사람을 처음 봤을 것 아니냐. 상대적인 입장이 있기 때문에 제 생각만 하면 안 된다"고 말했다. 이어 "나를 보는, 나를 맞이하는 사람의 입장을 생각해야 하니까 긴장할 수밖에 없었다"고 덧붙이며 딸을 생각하는 아버지의 진심을 전했다.

홍석천은 과거 커밍아웃 이후 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 딸을 키우며 부모로서의 삶을 이어온 그의 특별한 가족 이야기도 관심을 모으고 있다.

한편 홍석천과 딸의 특별한 상견례 이야기는 9일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

