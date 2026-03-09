T1, 4월 인스파이어 아레나에서 펼치는 'LCK 로드쇼: T1 홈 그라운드'를 종합 e스포츠 페스티벌로 개최

|
T1 엔터테인먼트&스포츠(이하 T1)는 오는 4월 24일부터 26일까지 사흘간 인천 영종도에 위치한 인스파이어 아레나에서 'LCK TEAM 로드쇼: 2026 T1 홈그라운드'(이하 'T1 홈그라운드')를 개최한다. 이번 행사는 2026년 총 두 차례로 예정된 T1 홈그라운드 행사 중 첫 번째 일정으로 진행된다.
경기 관람을 넘어 다양한 이벤트와 팬 체험 프로그램, 브랜드 부스가 결합된 종합 e스포츠 페스티벌 형태로 운영되며, 팬들은 단순한 관람객이 아닌 현장의 열기를 함께 만들어가는 주체로서 홈그라운드를 경험하게 된다고 T1은 전했다.
이번 행사에서는 T1 '리그 오브 레전드'(LoL) 팀의 LCK 경기와 LCK CL 경기가 각각 2일 차와 3일 차에 진행된다. 4월 25일과 26일에는 각각 한진 브리온과 BNK 피어엑스와 맞대결을 펼친다. LCK와 LCK CL 팀 경기가 함께 진행되는 구성으로, T1이 토요일과 일요일 양일간 연이어 공식 경기를 치르는 홈그라운드 일정은 이번이 처음이다.
행사는 4월 24일 전야제 '이브 페스타(Eve Festa)'로 시작된다. 본격적인 경기의 열기를 끌어올리는 축제형 프로그램으로 꾸며지며, 많은 아티스트들의 공연과 응원단 프로그램이 마련된다.
경기장 외부 인스파이어 볼룸에서는 T1 숍(SHOP), T1 멤버십, T1 아카데미 등 T1 공식 부스를 비롯해 스포티파이, 카스, 대웅제약, 에이블리 등 다양한 기업이 참여하는 체험형 부스 프로그램이 운영된다. 지난해보다 더 많은 브랜드가 참여해 행사 규모가 확대됐으며, 관람객들은 경기 전후로 다양한 이벤트와 프로그램을 즐길 수 있는 또 하나의 축제 공간을 경험하게 된다고 T1은 전했다.
또 관람 환경도 개선된다. 좌석은 지난해보다 확대된 집중 응원석으로 구성되며, 새롭게 신설된 플로어석은 선수들을 더욱 가까이에서 만날 수 있는 특별 관람석으로 운영된다. 현장을 찾은 관객들을 위한 다양한 기념품도 준비되며, 특히 플로어석 구매자에게는 해당 좌석 전용 특별 기념품이 제공될 예정이다.
T1 안웅기 COO(최고운영책임자)는 "이번 홈그라운드는 단순히 경기 결과를 넘어, 같은 공간에서 같은 순간을 함께하는 경험 자체가 팬들에게 오래 기억될 의미 있는 순간이 될 것"이라며 "T1이 쌓아온 경험 위에 새로운 시도를 더해 완성될 이번 홈그라운드를 현장에서 직접 경험해보시길 바란다"고 전했다.
행사 전 일정을 모두 관람할 수 있는 'T1 홈그라운드 3-DAY 패스'가 가장 먼저 판매될 예정이다. 오는 27일에는 T1 멤버십 연간권 회원을 대상으로 NOL을 통해 선예매가 진행된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com