김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

10일 방송되는 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에는 스페셜 MC로 김광규가 출연한다.
최근 공개된 예고편에서 김광규는 '전 부인(?)' 윤유선을 위해 출연을 결심했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "2014년 드라마 '참 좋은 시절'에서 부부 호흡을 맞췄다. 닭살 부부로 나왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.
또한 김광규는 인생 첫 베드신 상대가 윤유선이었다고 전해 관심을 모았다. 그는 "어쨌든 침대가 영어로 '베드(Bed)' 맞지 않냐. 베드 위에서 찍었다"고 너스레를 떨었고, 윤유선은 "기억도 안 난다"고 받아쳐 웃음을 더했다.
한편 MC들은 "김광규가 같은 싱글남인 이서진보다 무조건 결혼 빨리 할 거라고 호언장담했더라"고 언급했다. 이에 김광규는 "이서진은 비혼주의자다. 결혼에 관심이 없다. 이건 게임 안 하는 사람과 대결하는 것과 마찬가지"라고 말했다. 이어 "내가 의외로 손맛이 있다. 요리도 오래 걸려서 그렇지 막상 또 하면 맛있다"고 자신감을 드러냈다. 이를 들은 이현이는 "준비된 신랑감"이라며 치켜세웠다.
그러자 윤유선은 "내가 (소개팅 상대) 추천할 때는 왜 싫다고 그랬냐"고 추궁했고, 김광규는 진땀을 흘려 웃음을 안겼다.