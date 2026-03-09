김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

기사입력 2026-03-09 13:05


김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김광규가 이서진이 비혼주의자라고 밝혔다.

10일 방송되는 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에는 스페셜 MC로 김광규가 출연한다.

최근 공개된 예고편에서 김광규는 '전 부인(?)' 윤유선을 위해 출연을 결심했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "2014년 드라마 '참 좋은 시절'에서 부부 호흡을 맞췄다. 닭살 부부로 나왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 김광규는 인생 첫 베드신 상대가 윤유선이었다고 전해 관심을 모았다. 그는 "어쨌든 침대가 영어로 '베드(Bed)' 맞지 않냐. 베드 위에서 찍었다"고 너스레를 떨었고, 윤유선은 "기억도 안 난다"고 받아쳐 웃음을 더했다.


김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"
한편 MC들은 "김광규가 같은 싱글남인 이서진보다 무조건 결혼 빨리 할 거라고 호언장담했더라"고 언급했다. 이에 김광규는 "이서진은 비혼주의자다. 결혼에 관심이 없다. 이건 게임 안 하는 사람과 대결하는 것과 마찬가지"라고 말했다. 이어 "내가 의외로 손맛이 있다. 요리도 오래 걸려서 그렇지 막상 또 하면 맛있다"고 자신감을 드러냈다. 이를 들은 이현이는 "준비된 신랑감"이라며 치켜세웠다.

그러자 윤유선은 "내가 (소개팅 상대) 추천할 때는 왜 싫다고 그랬냐"고 추궁했고, 김광규는 진땀을 흘려 웃음을 안겼다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이하늬, 법인 주소 찍어보니 '곰탕집'…64억 건물·150억 시세설 논란

2.

오또맘, 깜짝 임밍아웃...재혼 후 찾아온 새생명에 남편 '폭풍 오열'

3.

양준혁, 폭풍 오열 "시험관 시술로 얻은 쌍둥이 子 유산..딸 지키려 안간힘"

4.

제니퍼 로렌스, 전라 노출도 불사..."둘째 임신 후 촬영, 쉽지 않은 경험"

5.

'220만 유튜버' 성시경, 광고 거의 없는 이유 "광고주들한테 소문 안 좋게 나"

연예 많이본뉴스
1.

이하늬, 법인 주소 찍어보니 '곰탕집'…64억 건물·150억 시세설 논란

2.

오또맘, 깜짝 임밍아웃...재혼 후 찾아온 새생명에 남편 '폭풍 오열'

3.

양준혁, 폭풍 오열 "시험관 시술로 얻은 쌍둥이 子 유산..딸 지키려 안간힘"

4.

제니퍼 로렌스, 전라 노출도 불사..."둘째 임신 후 촬영, 쉽지 않은 경험"

5.

'220만 유튜버' 성시경, 광고 거의 없는 이유 "광고주들한테 소문 안 좋게 나"

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주·원태인·오브라이언 있었다면 어땠을까 → 김도영·문보경은 '월클' 인증인데

2.

도미니카공화국 반칙 아닌가? "WBC에 이 라인업이라니" 약 바짝 오른 적장의 불만, 최고 몸값 소토가 끝냈다

3.

안타-타점왕이 알아서 팀 배팅하고 죽는 야구...이게 한국과 일본의 실력 차이인가

4.

'오타니도 박수치는데…' 일본판 강백호 탄생? "무례하다" 일왕 퇴장 → 입꾹닫+팔짱 태도 '논란' [WBC화제]

5.

'이게 KBO MVP 클라쓰' 3이닝을 9명으로 끝. 퍼펙트 피칭 폰세. 3G ERA1.50. 토론토 선발 입지 굳히나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.