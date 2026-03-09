[전문] ‘미스트롯4’ 진 이소나 “얼어붙은 마음 녹았다” 눈물 소감

기사입력 2026-03-09 13:34


[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 진을 차지한 가수 이소나가 우승 소감을 전하며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

이소나는 최근 자신의 SNS를 통해 "그동안 부족한 저의 무대를 지켜봐 주시고 따뜻한 격려를 보내주신 전국의 모든 국민 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

이어 이번 우승이 가수로서의 성장뿐 아니라 개인적으로도 큰 의미가 있었다고 털어놓았다. 그는 "어린 시절부터 숨기고 있던 상처를 드러내는 과정에서 두려움도 있었고 걱정도 됐다"며 "하지만 많은 분들이 저와 가족을 진심으로 응원해주고 함께 눈물 흘려주셔서 오랜 시간 얼어붙어 있던 마음이 녹는 것을 느끼고 있다"고 전했다.

또한 "많은 분들의 응원 덕분에 어머니도 더 건강해지실 것이라 믿는다"며 가족을 향한 마음도 드러냈다.

이소나는 마지막으로 "아직 부족한 점이 많다는 것을 잘 알고 있다"며 "앞으로 더 바른 길을 걸어가는 가수가 되도록 노력하겠다"고 각오를 밝혔다.

한편 이소나는 최근 종영한 TV CHOSUN 트롯 오디션 프로그램 '미스트롯4'에서 최종 우승을 차지하며 진에 올랐다.

다음은 이소나 글 전문.


안녕하세요. 이소나입니다.

긴 여정이 끝이나고 이렇게 감사 인사의 글을 쓰게 되었어요!

그동안 부족한 저의 무대를 지켜봐 주시고 따뜻한 격려해주신 전국에 계신 모든 국민 여러분께 가장 깊은 감사의 말씀 올립니다.

저에겐 이번 미스트롯4가 가수 이소나의 발전도 있었지만 사람 이소나의 마음 치유도 되었습니다. 어린 시절부터 숨기고 있던 상처를 드러낼 때에 저에겐 두려움도 있었고 한 편으로는 걱정도 되었어요.

그런데 이렇게 많은 분들이 저와 가족을 진심으로 응원해주시고 함께 눈물 흘려주셔서 오랜 시간 동안 얼어붙은 마음이 녹고 있음을 느낍니다. 또 많은 분들의 응원으로 저희 엄마도 더 건강해지실거라 믿어요!

이번 미스트롯4 를 통해서 이렇게 많은 사랑을 받게 된 것은 결코 제가 잘해서가 아닌, 도움을 주고자 하는 분들의 따뜻한 마음이 이뤄낸 결과라 더더욱 겸손해야겠다는 마음가짐이 생깁니다.

저는 여러모로 아직 많이 부족함을 스스로 알고, 더욱 바른 길로 걸어가는 가수가 되도록 노력하겠습니다.

다시 한 번 저를 뽑아주신 전국에 계신 모든 국민 여러분께 머리 숙여 진심으로 감사드립니다!


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

