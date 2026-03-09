고준희, VIP고객용 '초고가 H명품브랜드 에코백…'Go JooN Hee' 이름까지 새겨줬다(고준희GO)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희가 자신의 가방을 풀어놓으며 '보부상' 스타일이라고 자랑했다.
"평소 백팩을 자주 사용한다"고 밝힌 그는 "베를린에 갔을 때 사람들이 다 백팩을 메고 자전거로 출퇴근하더라. 그때 백팩이 힙하다고 느꼈다"며 "한쪽 어깨로 드는 가방은 목디스크 때문에 부담이 된다"고 설명했다.
가방도 공개했다. 그는 "이 H사 가방은 10년 정도 사용했다"며 "일본 도쿄 긴자 H브랜드 매장에서 VIP 고객이나 구매한 고객에게 이름까지 새겨주는 에코백"이라고 설명했다.
뷰티 파우치도 공개했다. 고준희는 블러셔, 아이섀도, 립 제품 등을 소개하며 "요즘 블러셔에 빠졌다"며 "인스타그램에서 메이크업 콘텐츠를 많이 저장한다"고 했다.
건강 관련 물품도 공개했다. 그는 "위염과 역류성 식도염이 있어 소화제를 항상 가지고 다닌다"고 말했다. 이밖에도 괄사 마사지 도구, 헤어 퍼퓸, 액세서리 파우치 등 다양한 물건을 공개했다.
영상 말미 고준희는 "엄마도 그만 좀 들고 다니라고 한다. 팔이 떨어질 것 같을 때도 있다"며 웃었다.
