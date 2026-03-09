'300억 CEO' 허경환 "포르쉐 타다 아우디로 바꿔, 나이 먹고 차 자랑할 일 있냐"(궁금하면)

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 검소한 일상을 공개하며 솔직한 매력을 뽐냈다.

9일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '왓츠인 마이백' 영상이 공개됐다. 이날 허경환은 자신의 가방 속 아이템들을 하나씩 소개하며 자연스러운 토크를 이어갔다.

허경환은 먼저 큰 백팩을 꺼내며 "제가 솔직히 키가 짧지 않냐. 이 가방을 메면 너무 작아 보이는데, 운동을 하니까 꼭 들고 다닌다"며 말문을 열었다.

이어 스마트 시계를 보여주며 "착용감이 너무 좋다. 내 입으로 말하기 그렇지만 명품 시계도 있는데, 제일 만만하다"라며 자주 착용하는 이유를 설명했다.


또한 차 키를 꺼내며 허경환은 "아우디다. 나이 먹고 차 자랑할 거냐. 그 전 차는 포르쉐다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "사람들이 포르쉐 타다가 왜 아우디로 내려갔냐고 하는데, 그런 자체가 촌스러운 멘트다. 그냥 아우디 A7을 타고 있는데, 차가 너무 예쁘게 생겼다. 소프트웨어가 오래된 버전이라 바꾸고 싶긴 하지만, 차에 대한 큰 욕심은 없다. 잘 타고 다니고 있다"고 솔직하게 털어놨다.

이외에도 허경환은 가방 속 다양한 소지품을 소개했다. 치약과 칫솔 세트, 블루투스 이어폰, 마우스피스, 일회용 수건, 파스, 러닝용 선글라스, 고급 향수 등 일상과 운동에 필요한 아이템들로 구성돼 있어 그의 소박하면서도 실용적인 취향을 엿볼 수 있었다.

한편 허경환은 2010년 닭가슴살 사업으로 300억 원대 매출을 올렸다고 밝힌 바 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

