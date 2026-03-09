'게이 아빠' 홍석천, '곧 결혼' 입양 딸 상견례에 긴장 "내가 어떤 사람인지 알텐데" ('조선의')

기사입력 2026-03-09 23:09


[스포츠조선 이게은기자] 방송인 홍석천이 상견례를 앞두고 잔뜩 긴장했다.

9일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에는 홍석천이 출연했다.

홍석천은 제작진에게 "제게 딸과 아들이 있는데 첫번째 딸이 시집을 간다"라고 알렸다. 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.

이어 다음날 부산으로 상견례를 하러 간다면서 "지인이 결혼한다고 하면 난 결혼할 것도 아닌데 쫓아다녀야 하나 싶었는데, 자식들이 결혼할 나이가 됐다. 마음이 싱숭생숭하다"라고 밝혔다.

딸 주은 양은 "석천이 삼촌의 딸 홍주은 입니다"라고 인사했다. 제작진이 아직 삼촌으로 부르는 이유를 묻자 "오래전부터 아빠로 인정하고 있지만, 삼촌으로 부르다가 아빠라고 부르는 게 어색하다. 아빠 호칭을 듣고 싶다면, 아빠라고 부를 수 있다"라고 말했다.


홍석천은 인터뷰를 통해 입양 과정을 상세히 밝혔다. 그는 "작은 누나가 이혼해서 혼자가 됐다. 그 후 새로운 사랑을 찾았는데, 만나면 안 되는 남자를 만난 거다. 안 좋은 상황이 있어서 도망 나와야 했다. 내가 애들을 데리고 빨리 나오라고 했고, 그래서 애들을 데리고 피신을 온 거였다. 제가 그런 꼴은 못 봐서, 내가 책임질 테니 올라오라고 했다. 야밤에 올라온 거다"라고 말했다.

이어 "원래 입양까지 생각 안 했다. 근데 누나의 새 출발에 애들이 짐이 되면 어쩌나 이 생각도 했다. 알아봤더니 내 호적에 애들을 입양을 할 수 있더라. 그래서 누나에게 입양 얘기를 했다. 누나가 나중에 새로운 사랑을 찾는다면 애들은 내가 맡겠다고 합의했다"라고 덧붙였다.

주은 양은 "입양한 후 삶이 달라졌다. 심리적인 안정감이 생겼다. 갑자기 도움을 요청하면 뭐든 들어줄 것 같은 안도감이 있다. 후회는 절대 안 한다"라고 밝혔다.


그런가 하면 홍석천은 "나란 사람이 어떤 사람인지 알텐데 그런 집안하고 사돈을 맺는다는 게 보통 결정이 아니다"라며 상견례에 재차 부담감을 보였다.

joyjoy90@sportschosun.com

